Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Wyczekiwana do tego stopnia, że niektórzy nawet składają komputery typowo pod nowe dzieło CD Projekt RED. Co jednak powiecie na komputer w cyberpunkowych klimatach? Poznajcie Powercore!

Komputer w stylu Cyberpunk 2077

Powercore to dzieło, za które jest odpowiedzialny Staszek "Tips" Wiertelak – jeden z najbardziej utytułowanych modderów w naszym kraju.

Zestaw został wyposażony w procesor Intel Core 6. generacji, płytę główną MSI formatu mini-ITX, pamięci G.Skill Trident Z RGB i oczywiście cyberpunkową kartę – Nvidia GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition.

Najważniejszy jest jednak wygląd komputera, który nawiązuje do przenośnego ogniwa zasilania (niektórzy z Was pewnie kojarzą, że podobny przedmiot można było spotkać też w grach z serii Halo). Poniżej możecie zobaczyć materiał, który przedstawia proces tworzenia zestawu.

Cyberpunkowe obudowy, a nawet konsola

Warto dodać, że nie są to jedyne pomysły na sprzęt w klimatach Cyberpunk 2077. Wcześniej pisaliśmy o projektach obudów Cyber-up Your PC, a także konsoli Xbox One X w limitowanej edycji Cyberpunk 2077.

Zainteresowani dziełem CD Projekt RED muszą uzbroić się w cierpliwość, bo gra ma zostać wydana dopiero 19 listopada. Niedawno dowiedzieliśmy się, że tytuł zostanie okrojony z kilku elementów.

