Chociaż Cyberpunk 2077 pozostaje jednym z najgoręcej wyczekiwanych tytułów, w ostatnich tygodniach nie wszystkie informacje na jego temat napawają optymizmem. Z najnowszymi jest podobnie.

Cyberpunk 2077 jednak bez pełnych podróży metrem

Wygląda bowiem na to, że finalna wersja Cyberpunk 2077 będzie nieco odbiegać od wcześniejszych założeń. Dość długi proces produkcji wydaje się w pewnym stopniu tłumaczyć zmiany, ale dla wielu graczy mogą być to zmiany na gorsze.

Night City to naprawdę duże miasto, a jednym ze sposobów poruszania się po nim miało być metro. Z informacji uzyskanych przez portal gamestar.de wynika, że należy nastawiać się jednak wyłącznie na coś w rodzaju teleportacji. Bohater (gracz) wybierze miejsce docelowe i szybko do niego przeskoczy, cała animacja z wsiadaniem do wagonu i podróżą zostanie pominięta.

W Cyberpunk 2077 nie zmienimy też wyglądu pojazdów i nie pobiegamy po ścianach

To pierwsza zmiana względem tego, czego można było oczekiwać na podstawie materiałów promujących grę. Nie jedyna jeśli chodzi o środki transportu. Samochodów rzecz jasna nie zabraknie, ale redakcja IGN donosi, że nie będzie można ich modyfikować. W ramach rekompensaty pojawić ma się wiele pojazdów różniących się między sobą, ale wątpliwe aby dało to tyle radości co samodzielny tuning.

Wydaje się, że najmniej kontrowersji wzbudzi deklaracja dotycząca poruszania się piechotą. Twórcy potwierdzili też, że zrezygnowali z opcji biegania po ścianach. Wedle pierwotnych założeń miało to pomagać podczas walk, ostatecznie jednak nieco zmieniła się wizja i samych starć i projektu miasta.

„Ach, biegnie po ścianach. To coś, co usunęliśmy z racji nowych decyzji projektowych, ale na pewno będzie dużo swobody w poruszaniu się, o to możecie być spokojni.” - Max Pears, projektant poziomów

Jak oceniacie te decyzje CD Projekt RED? Cyberpunk 2077 ma zadebiutować 19 listopada 2020 roku.

Źródło: gamestar.de

Warto zobaczyć również: