Sony Interactive Entertainment ogłosiło datę premiery kontrolera dla graczy z indywidualnymi potrzebami. Access zadebiutuje 6 grudnia.

Access to w pełni modyfikowalny kontroler do konsoli PS5 zaprojektowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i indywidualnymi potrzebami. Urządzenie ma zapewnić większą swobodę i wygodę grania przez dłuższy czas. Premiera kontrolera planowana jest na 6 grudnia. Natomiast przedsprzedaż ruszy 21 lipca.

Sony opublikowało wideo prezentujące funkcje Access. Nagranie znajdziecie poniżej.

Access – szczegóły

Kontroler można obracać o 360 stopni. Dzięki standardowi AMPS użytkownik łatwo przymocuje urządzenie do dowolnego podłoża. Układ przycisków gracz dostosuje do własnych potrzeb i możliwości. W zestawie znajdą się nakładki na drążki, które zapewnią odpowiedni kształt i fakturę przycisków.

Przy okrągłym panelu znajduje się drążek. Także i on jest konfigurowalny: można go wydłużyć lub skrócić, a następnie zablokować na idealnej długości. Istnieje też opcja podpięcia dodatkowych akcesoriów do grania.

W ustawieniach konsoli użytkownicy skonfigurują do 30 indywidualnych profilów sterowania. Trzy profile można przechowywać w kontrolerze, przełączając pomiędzy nimi za pomocą dedykowanego przycisku.

źródło: PlayStation.com/materiały prasowe