Kontynent się rozpada na naszych oczach. Pęknięcie rośnie

Afryka rozrywa się na naszych oczach. Geolodzy przewidują, że Półwysep Somalijski stanie się wyspą. Procesy tektoniczne zachodzą głęboko pod powierzchnią, a efekty będą widoczne za miliony lat.

Według geologów, Afryka podlega ciągłemu procesowi tektonicznemu, który w przyszłości uczyni Półwysep Somalijski wyspą. Płyty tektoniczne w obrębie kontynentu oddalają się od siebie, co potwierdzają obserwacje fizycznej mapy Afryki, gdzie Rowy Afrykańskie przypominają gigantyczne pęknięcia.



Prawdopodobny wygląd Afryki za kilkanaście mln lat

Ruch Półwyspu Somalijskiego

Choć trudno uwierzyć, region ten jest aktywny tektonicznie. Brak potężnych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych może mylić, ale procesy zachodzące głęboko we wnętrzu Ziemi są gwałtowne. Efekt tych zmian, w postaci nowego akwenu morskiego, pojawi się za kilka milionów lat.

Szczelina Wschodnioafrykańska

Strefa ryftu afrykańskiego to dwa rozległe pęknięcia w skorupie ziemskiej: wschodnie, przechodzące przez Etiopię i Kenię, oraz zachodnie, tworzące łuk od Ugandy do Malawi. Mimo to, aktywność sejsmiczna nie jest tu tak oczywista. Pęknięcia i trzęsienia ziemi występują głównie prostopadle do szczeliny, sugerując, że główna linia ryftu mogła się przesunąć.

Deformacje terenu

Najnowsze modelowanie komputerowe danych satelitarnych potwierdza, że ryfting w Afryce wciąż trwa. Procesy w astenosferze wywołują deformacje terenu, przenosząc ogromne naprężenia do litosfery. Kiedy siła osiąga wartość krytyczną, dochodzi do trzęsień ziemi oraz pęknięć. Migracja materiału ziemskiego płaszcza na północny-wschód również powoduje deformacje, choć mniej intensywnie. Afryka wciąż podlega dynamicznym zmianom, które będą miały dalekosiężne skutki dla jej geologicznej struktury i przyszłości.

Wędrówka kontynentów

Kontynenty wędrują dzięki ruchom płyt tektonicznych, które tworzą skorupę ziemską. Proces ten, zwany tektoniką płyt, obejmuje kilka kluczowych mechanizmów:

Dryf Kontynentalny : Płyty kontynentalne unoszą się na płynnej astenosferze. Ruch ten jest napędzany przez prądy konwekcyjne w płaszczu Ziemi, gdzie gorący materiał wznosi się, chłodzi się i opada, tworząc cykl napędzający przesuwanie płyt.

: Płyty kontynentalne unoszą się na płynnej astenosferze. Ruch ten jest napędzany przez prądy konwekcyjne w płaszczu Ziemi, gdzie gorący materiał wznosi się, chłodzi się i opada, tworząc cykl napędzający przesuwanie płyt. Grzbiety Śródoceaniczne : Miejsca, gdzie nowe płyty oceaniczne są tworzone z magmy wydobywającej się z płaszcza Ziemi. Płyty rozchodzą się od grzbietów, co powoduje ich rozsuwanie.

: Miejsca, gdzie nowe płyty oceaniczne są tworzone z magmy wydobywającej się z płaszcza Ziemi. Płyty rozchodzą się od grzbietów, co powoduje ich rozsuwanie. Subdukcja : Proces, w którym jedna płyta tektoniczna zanurza się pod inną, powraca do płaszcza Ziemi i topnieje. To często prowadzi do powstawania gór, wulkanów i trzęsień ziemi.

: Proces, w którym jedna płyta tektoniczna zanurza się pod inną, powraca do płaszcza Ziemi i topnieje. To często prowadzi do powstawania gór, wulkanów i trzęsień ziemi. Transformacje: Płyty przesuwają się obok siebie wzdłuż uskoków transformacyjnych. Ten ruch powoduje naprężenia i uwolnienie energii w postaci trzęsień ziemi.

Przemieszczanie kontynentów trwa miliony lat, co prowadzi do zmiany kształtu i położenia lądów na powierzchni Ziemi.

zdjęcie otwarcia: temblor.net, Duża szczelina, która pojawiła się w Wielkim Rowie Afrykańskim. Pęknięcie ma do 15 metrów głębokości i 20 metrów głębokości szerokości, znacznie uszkodziło główną drogę i zniszczyło domy.