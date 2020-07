Jeśli chodzi o interesujące nas branże, zaczęło się od odwołania MWC 2020. Później poszło już lawinowo i podobny los musiało podzielić mnóstwo imprez dla sympatyków nowych technologii czy graczy. Koronawirus niestety nie odpuszcza, coraz częściej mówi się o drugiej fali pandemii, w związku z czym organizatorzy CES 2021 zdecydowali się już teraz rozwiać wątpliwości.

„Biorąc pod uwagę rosnące globalnie obawy związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie jest możliwe bezpieczne zebranie dziesiątek tysięcy ludzi w Las Vegas na początku stycznia 2021 r. na bezpośrednie spotkanie i prowadzenie interesów.”

CES 2021 may be all-digital, but we’ll see you back in Las Vegas in 2022 https://t.co/8H4yoWsO5E