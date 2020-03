AKTUALIZACJA - 15.03.2020, 21:19

Nie pomyliliśmy się. Faktycznie wystarczyło kilka godzin i udało się jeszcze bardziej wyśrubować wynik, a jednocześnie przekroczyć magiczną barierę 20 mln jednocześnie zalogowanych użytkowników. Dzisiejszego popołudnia na Steam w jednym czasie pojawiło się 20 313 476 użytkowników tej platformy.

#Steam has just reached a new concurrent online user record of 20 million, with 6.2 million currently in-game, likely due to many people staying at home due to the #coronavirus.https://t.co/bzLMfMOJvD#COVID19