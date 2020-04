Jeśli na skutek trwającej pandemii nadal dysponujecie większą ilością wolnego czasu to być może przeznaczycie go na Destiny 2. W grze pojawiało się właśnie nowe wydarzenie.

W Destiny 2 wystartowały Zawody Strażników

Twórcy Destiny 2 nie ustają w wysiłkach związanych z rozwojem swojej gry. Oferują graczom między innymi dodatkowe wydarzenia, które mają wielu sympatyków. Tym razem są to Zawody Strażników, które już wystartowały i potrwają aż do 12 maja.

Zawody Strażników to nic innego, jak rywalizacja klas. Jeśli zastanawialiście się i dyskutowaliście kto z grona Łowca, Tytan i Czarownik jest najpotężniejszy to teraz możecie spróbować to udowodnić - zdobywając punkty w codziennych wyzwaniach.

Zwiastun Destiny 2 Zawody Strażników

Zawody Strażników są bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. Aby dołączyć do rywalizacji trzeba spotkać się z Evą i Zavalą w Wieży i odbierać swoje codzienne wyzwania klasowe.

Cenny może okazać się każdy punkt, a swoją pozycją można pochwalić się dzięki nowym klasowym przedmiotom w metalicznym kolorze i zdobytym egzotykom (w tym Prawowity następca). Nagroda główna? Zwycięska klasa będzie przez cały rok honorowana w Wieży.

Bawicie się jeszcze przy Destiny 2? A może to właśnie Zawody Strażników na nowo zainteresują Was tym tytułem?

Źródło: Bungie

