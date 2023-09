Zaprezentowany na początku września iPhone 15 trafił już do przedsprzedaży w Polsce. To idealny moment, by rozejrzeć się za… którymś z poprzednich modeli. To wciąż świetne urządzenia, a teraz dostępne są w bardziej przystępnych cenach.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

Nowy iPhone 15 jest już dostępny w przedsprzedaży i zdecydowanie jest to telefon godny zakupu. Nowe funkcje i rozwiązania, które do tej pory zarezerwowane były dla modeli z dopiskiem „Pro”, naprawdę mogą się podobać. Jego poprzednik w ciągu dwunastu miesięcy nie zdążył się jednak zbytnio zestarzeć, a wybierając go możesz zaoszczędzić nawet 500 złotych.

iPhone 15 zapowiada się świetnie, ale „czternastka” to wciąż dobry wybór

Choć kosztuje o 500 złotych mniej, to wcale nie odbiega zbytnio od „piętnastki” pod względem technologicznym. Oferuje bardzo podobny wyświetlacz, a różnice w wydajności czy czasie pracy nie są aż tak olbrzymie. Do tego w modelu z czternastką w nazwie wciąż można liczyć na niezłe aparaty – tak z tyłu, jak i z przodu.

W sklepie RTV EURO AGD dostępny jest między innymi iPhone 14 128GB Midnight, czyli model utrzymany w ciemnej kolorystyce, a na miłośników jasnych barw czeka iPhone 14 128GB Starlight. W przypadku obu tych modeli mamy na pokładzie wydajny procesor Apple A15 Bionic, akumulator zapewniający 20 godzin nieprzerwanego odtwarzania wideo i 128 GB pamięci na pliki, a wszystko to chronione jest przez odporną na wodę i kurz obudowę.

Interesuje cię tani iPhone? Zerknij na starsze modele

Jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej, to rzuć okiem na model z 2021 roku. Względem tegorocznego modelu iPhone 13 128GB Midnight jest tańszy o ponad tysiąc złotych. I owszem, „Trzynastka” nie jest tak dopieszczona technologicznie jak „Piętnastka”, ale to wciąż kawał świetnego smartfona, bijący na głowę niejednego flagowca z Androidem na pokładzie.

Tak jak dwa nowsze modele, iPhone 13 ma 6,1-calowy wyświetlacz OLED i oddaje do dyspozycji użytkownika aż 128 GB na pliki. Ma też przyzwoity zestaw aparatów, a łączność 5G zapewnia bezproblemowy dostęp do superszybkiego internetu. Wydajność jest więcej niż zadowalająca, a funkcjonalność – cóż, świetna, jak to w iPhonie.

A jeżeli interesuje cię możliwie najtańszy smartfon Apple’a, to w tej chwili postawilibyśmy na model iPhone 11 64GB Black, którego cena wynosi niewiele ponad połowę tego, co trzeba by zapłacić za „Piętnastkę”. Wybierając ten model musisz już nastawić się na pewne kompromisy, choć nawet kilkuletni iPhone potrafi robić świetne wrażenie.

Nowy iOS na starym iPhonie

Co warto podkreślić, nawet wybierając iPhone’a 11 niewiele stracisz w kontekście funkcjonalności telefonu, ponieważ model ten znajduje się na liście tych, na których można zaktualizować system operacyjny do wersji iOS 17 – tej samej, pod której kontrolą działa nowiusieńki iPhone 15. Tego, że na taką aktualizację mogą liczyć także użytkownicy „trzynastki” i „czternastki” nie trzeba raczej dodawać.

Jeżeli jednak wciąż nie masz pewności, który model z oferty Apple’a będzie dla ciebie najlepszy, zerknij na ranking iPhone przygotowany przez ekspertów ze sklepu RTV EURO AGD. Znajdziesz tam pięć modeli, w tym także te, o których wspomnieliśmy w tym tekście.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.