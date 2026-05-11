Kupił GeForce’a, zobaczył Radeona. Nietypowa pomyłka w fabryce Gigabyte

Kupno nowej karty graficznej zwykle kończy się instalacją sterowników. Tym razem skończyło się internetową sensacją. Jeden detal na obudowie GeForce RTX 5060 Ti sprawił, że użytkownicy Reddita zaczęli zastanawiać się, co wydarzyło się w fabryce Gigabyte.

Zakup nowej karty graficznej miał być zwyczajnym upgradem komputera. Tymczasem użytkownik Reddita o nicku atta4821 po otwarciu pudełka przeżył niemałe zaskoczenie. Na obudowie nowo kupionej karty Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti widniał bowiem napis… Radeon.

Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak poważna pomyłka albo wręcz inny model karty. Szybko okazało się, że karta sama w sobie była dokładnie tym modelem, który zamówił użytkownik. Problem dotyczył jedynie jednego elementu obudowy chłodzenia.

"Nikt wcześniej czegoś takiego nie widział”

Użytkownik opisał całą sytuację na Reddicie i przyznał, że nawet pracownicy sklepu byli kompletnie zdezorientowani.

Jak napisał:

"Pracownicy byli równie zdezorientowani jak ja, ponieważ nikt wcześniej czegoś takiego nie widział. Z tego co mogę stwierdzić, to technicznie nie jest błędny nadruk. Gigabyte używa tej samej konstrukcji zarówno dla kart Radeon, jak i GeForce, więc części są fizycznie wymienne. Wygląda na to, że element boczny od Radeona trafił na kartę GeForce podczas składania w fabryce. Tył karty ma oznaczenie GIGABYTE / GEFORCE RTX, ale boczny panel ma napis RADEON. Sama karta jest zdecydowanie RTX-em 5060 Ti, wszystko inne się zgadza. Ma po prostu założony niewłaściwy element obudowy.”

GeForce w środku, Radeon na zewnątrz

Choć cała sytuacja brzmi absurdalnie, wyjaśnienie okazuje się całkiem proste. Producenci kart graficznych bardzo często korzystają z tych samych konstrukcji chłodzenia dla różnych modeli kart graficznych. Pozwala to ograniczyć koszty produkcji i uprościć montaż.

Najwyraźniej w fabryce Gigabyte doszło do zwykłej pomyłki podczas składania karty. Jeden z elementów obudowy przeznaczonych dla modelu Radeon został zamontowany na wersji GeForce RTX 5060 Ti.

Co ciekawe, sam układ działa poprawnie i jest wykrywany jako GeForce RTX 5060 Ti. Nie ma więc mowy o podróbce czy błędnie zapakowanym produkcie. To po prostu nietypowy “hybrydowy” egzemplarz.

To nie pierwszy taki przypadek

Internet szybko przypomniał sobie, że podobna historia wydarzyła się już kilka miesięcy temu. Wówczas użytkownik Reddita o nicku Kermus- zgłosił sytuację odwrotną.

Kupił kartę Gigabyte Radeon RX 9060 XT, ale na chłodzeniu znajdował się napis GeForce RTX. Także wtedy wszystko wskazywało na fabryczną pomyłkę związaną z wykorzystaniem identycznych elementów konstrukcyjnych dla różnych modeli kart.

Wygląda więc na to, że pojedyncze części chłodzenia potrafią czasem “wędrować” między liniami produkcyjnymi AMD i NVIDIA.

Fabryczna wpadka czy kolekcjonerski egzemplarz?

Choć dla producenta to zapewne niezręczna pomyłka, część internautów uznała taki egzemplarz za potencjalną ciekawostkę kolekcjonerską. W świecie technologii nietypowe błędy produkcyjne potrafią po latach stać się prawdziwymi unikatami.

Na razie trudno powiedzieć, czy Gigabyte odniesie się do sprawy. Jedno jest jednak pewne – mało kto spodziewa się zobaczyć napis Radeon na świeżo kupionym GeForce RTX 5060 Ti.