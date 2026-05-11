Spadło im ciśnienie wody w kranie. Wszystko przez gigantyczną serwerownię

Mieszkańcy amerykańskiego Fayetteville słyszeli apele o oszczędzanie wody, podczas gdy pobliskie centrum danych pobierało jej ogromne ilości poza oficjalnym systemem rozliczeń. Gdy sprawa wyszła na jaw, wybuchł lokalny skandal.

Najpierw były drobne sygnały. Słabszy strumień pod prysznicem i wolniej napełniające się wanny. Jak opisuje Politico, mieszkańcy spokojnego Fayetteville w stanie Georgia początkowo podejrzewali zwykłą awarię sieci. Nikt nie spodziewał się, że problem prowadzi do jednego z największych centrów danych w USA.

Kiedy lokalne wodociągi zaczęły sprawdzać przyczynę spadków ciśnienia, odkryły coś znacznie poważniejszego niż nieszczelną rurę. Ogromny kampus serwerowni należący do firmy QTS korzystał z dwóch przemysłowych przyłączy wodnych, które nie były prawidłowo monitorowane. Jedno z nich miało zostać podłączone bez wiedzy urzędników, drugie w ogóle nie było przypisane do konta klienta.

Efekt? Dziesiątki milionów galonów wody pobranych bez odpowiednich rozliczeń.

Woda znikała miesiącami

Według lokalnych władz centrum danych zużyło ponad 29 milionów galonów (109,8 miliona litrów) wody. To ilość porównywana do 44 olimpijskich basenów. Skala była tym bardziej szokująca, że region od miesięcy zmaga się z suszą, a mieszkańcy regularnie otrzymywali komunikaty zachęcające do ograniczania podlewania trawników i oszczędzania wody.

Dla wielu osób właśnie to stało się symbolem całej afery. Z jednej strony zwykli mieszkańcy proszeni o zaciskanie pasa, z drugiej – technologiczny gigant, który pobierał ogromne ilości wody praktycznie poza systemem.

Kiedy dokumenty dotyczące sprawy trafiły do internetu, lokalne media społecznościowe błyskawicznie zalała fala komentarzy. Mieszkańcy pytali, jak to możliwe, że przez tyle miesięcy nikt nie zauważył tak gigantycznego zużycia.

Serwerownie mają apetyt nie tylko na prąd

Centra danych coraz częściej stają się niewidzialną infrastrukturą współczesnego świata. To właśnie w nich działają usługi chmurowe, sztuczna inteligencja, media społecznościowe i platformy streamingowe. Problem w tym, że takie obiekty potrzebują gigantycznych ilości energii i chłodzenia.

W przypadku Fayetteville dodatkowe emocje budzi fakt, że Georgia przechodzi jeden z trudniejszych okresów suszy od lat. Władze stanu niedawno ogłosiły nawet stan wyjątkowy związany z pożarami lasów i niedoborami wody.

Eksperci zwracają uwagę, że podobne konflikty mogą pojawiać się coraz częściej. Rozwój sztucznej inteligencji napędza budowę kolejnych serwerowni, a lokalne społeczności zaczynają zadawać pytania o koszty środowiskowe technologicznego boomu. Niedawno Dania odcięła centra obliczeniowe od energii.

Firma zapłaciła, ale kary nie było

QTS ostatecznie uregulowało zaległe rachunki – niemal 150 tys. dol. Firma tłumaczy, że problem pojawił się podczas przechodzenia wodociągów na nowy system inteligentnych liczników. Przedstawiciele spółki zapewniają również, że wysokie zużycie miało charakter tymczasowy i wynikało głównie z prac budowlanych, takich jak przygotowanie terenu czy kontrola pyłu.

To jednak nie uspokoiło mieszkańców. Największe kontrowersje wywołał fakt, że centrum danych nie zostało ukarane żadną dodatkową grzywną. Dyrektorka lokalnych wodociągów tłumaczyła decyzję potrzebą „partnerstwa” z największym klientem systemu. Dla części mieszkańców zabrzmiało to jednak jak dowód, że wielkie firmy technologiczne są traktowane łagodniej niż zwykli obywatele.

Technologiczna przyszłość kontra codzienne życie

Sprawa z Fayetteville pokazuje coś więcej niż tylko błąd w rozliczeniach za wodę. To zderzenie dwóch światów – lokalnych społeczności i cyfrowej infrastruktury, która rośnie w zawrotnym tempie.

Dla firm technologicznych centra danych są fundamentem przyszłości opartej na AI i usługach online. Dla mieszkańców bywają natomiast sąsiadem, który zużywa ogromne ilości energii i wody, zmienia krajobraz okolicy i wywołuje pytania o to, kto naprawdę ponosi koszty cyfrowej rewolucji.

