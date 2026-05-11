Problem wraca jak bumerang. Tym razem spaliła się wtyczka w Radeonie

Problemy ze złączami 16-pin nie zniknęły wraz z aferą wokół kart GeForce. Do sieci trafiło nagranie kolejnego uszkodzenia, ale tym razem sprawa dotyczy topowego Radeona RX 9070 XT.

Problemy ze złączami zasilania 16-pin przez długi czas kojarzyły się głównie z kartami GeForce i standardem 12VHPWR. Wielu użytkowników liczyło, że po poprawkach producentów i wprowadzeniu nowszego standardu 12V-2x6 temat odejdzie w zapomnienie. Okazuje się jednak, że problem nadal występuje i nie dotyczy już wyłącznie konstrukcji NVIDII.

Do sieci trafił właśnie kolejny przypadek stopionego złącza zasilania, ale tym razem chodzi o kartę Radeon.

Radeon RX 9070 XT ze spalonym złączem

Użytkownik TerraWare PC opublikował wpis w serwisie X, w którym pokazał uszkodzoną kartę ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi. To jeden z nielicznych Radeonów wykorzystujących 16-pinowe złącze zasilania w standardzie 12V-2x6, będącym rozwinięciem kontrowersyjnego 12VHPWR. Na opublikowanych zdjęciach widać nadtopioną wtyczkę z adaptera zasilającego oraz uszkodzone okolice gniazda zasilania.

Co ciekawe, ASRock Taichi nie jest jedynym Radeonem korzystającym z tego rozwiązania. Podobną wtyczkę zastosowano także w modelu Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+. I tutaj też w sieci pojawiają się doniesienia o podobnych problemach.

Skąd biorą się problemy ze złączami 16-pin?

Choć początkowo winą obarczano głównie niedokładnie podłączone przewody, dziś wiadomo, że problem jest bardziej złożony. Nasze ustalenia wskazują, że duże znaczenie ma stopień wyeksploatowania kabla. Zużyty przewód może zapewniać gorszy styk pomiędzy pinami zasilania. W efekcie rośnie opór elektryczny, a wraz z nim temperatura całego połączenia. Przy długotrwałym i wysokim obciążeniu, typowym dla topowych kart graficznych, przewody i sama wtyczka zaczynają się mocno nagrzewać. To właśnie wtedy może dojść do nadtopienia plastiku, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenia gniazda w karcie.

Problem staje się szczególnie widoczny w przypadku najmocniejszych konstrukcji pobierających ogromne ilości energii przez pojedyncze złącze 16-pin.

Wyjątkowy pech TerraWare PC

Co ciekawe, dla TerraWare PC nie jest to pierwszy taki przypadek. Jakiś czas temu użytkownik pokazał również spaloną wtyczkę w karcie ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC.

Trudno więc mówić o szczęściu. Dwie różne topowe karty graficzne, dwóch różnych producentów i dwa bardzo podobne przypadki uszkodzenia zasilania pokazują, że problem nadal istnieje i nie ogranicza się wyłącznie do GeForce’ów.