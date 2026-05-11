Kupił dysk do komputera za grosze. Pokazał, co znalazł w środku

W ostatnich tygodniach ceny dysków wyraźnie poszły w górę, co sprawia, że coraz więcej osób zaczyna szukać tańszych alternatyw na zagranicznych platformach sprzedażowych. Nie każda taka “okazja” kończy się jednak udanym zakupem.

Użytkownik o nicku Raw_Stank opisał na Reddicie swoją historię, która szybko obiegła internet. Zdecydował się on na zakup zewnętrznego dysku o pojemności 4 TB na chińskiej platformie Temu. Nośnik był sprzedawany za 20 dol., co w obecnych realiach rynku mogło wydawać się podejrzanie niską, ale jednocześnie kuszącą ofertą (w normalnych sklepach ceny najtańszych modeli o tej pojemności oscylują w granicy 400-500 dol.).

Jak napisał w swoim poście:

„Kupiłem zewnętrzny dysk 4 TB na Temu i oto co mi przysłali, lol.

Kosztował 20 dolarów, więc pomyślałem „a co tam, czemu nie”, a teraz już wiem czemu nie. Czy ktoś wie, co to właściwie jest? Zakładam, że coś potencjalnie szkodliwego. Zwrot pieniędzy dostali zaskakująco łatwo”

Pokazał co znalazł w środku

Po rozkręceniu urządzenia szybko stało się jasne, że nie ma ono nic wspólnego z deklarowaną specyfikacją. W środku ukryto czytnik kart pamięci, a całość miała tylko imitować zewnętrzny dysk.

Wpis szybko przyciągnął uwagę innych użytkowników Reddita, którzy zwrócili uwagę, że podobne przypadki nie są niczym nowym. Tego typu urządzenia często „oszukują” system operacyjny, raportując nieistniejącą pojemność, co może prowadzić do utraty danych po przekroczeniu realnych ograniczeń pamięci. Ktoś nawet zażartował, że chodziło o "4 Tiny Bytes".

Część komentujących podkreślało również, że wyjątkowo niska cena powinna być pierwszym sygnałem ostrzegawczym.

Szybki zwrot i jeszcze szybsze wnioski

Autor wpisu zaznaczył, że sprzedawca dość sprawnie zwrócił pieniądze, co tylko zwiększyło jego zdziwienie. Cała sytuacja stała się dla internautów kolejnym przykładem na to, że w przypadku wyjątkowo tanich ofert z nieznanych źródeł ostrożność jest absolutnie kluczowa.