YouTube Premium kupiony za granicą jest nawet kilka razy tańszy niż standardowo. Google najwyraźniej nie lubi takiego kombinatorstwa i zaczął blokować konta z tańszym abonamentem.

YouTube Premium to płatna subskrypcja oferowana przez YouTube, która pozwala użytkownikom korzystać z serwisu bez reklam oraz daje dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak YouTube Originals. Subskrybenci mogą również pobierać filmy do oglądania offline i słuchać muzyki w tle poprzez YouTube Music.

Zakup abonamentu YouTube Premium ma wiele korzyści, jednak dla wielu osób jest to zbyt droga usługa. Niektórzy użytkownicy znaleźli na to sprytny sposób i zakupili konto Premium przez VPN po stawce z tańszego kraju (np. w Ukrainie taka subskrypcja kosztuje 99 hrywien, czyli niecałe 10 zł - ponad 2x mniej niż w Polsce).

Google blokuje tanie konta YouTube Premium

Ostatnio w serwisie Reddit pojawiło się kilka wpisów użytkowników, którym YouTube anulował subskrypcję YouTube Premium. Wszyscy zakupili abonament przez serwer VPN, aby uzyskać niższą stawkę.



Użytkownicy otrzymali komunikat o anulowaniu subskrypcji YouTube Premium

Użytkownicy skontaktowali się z obsługą klienta i dowiedzieli się, że serwis anulował subskrypcję, ponieważ użytkownik „przeniósł się” do innej lokalizacji niż ta, z której się zarejestrował. Poradzono im, aby zarejestrowali się za pomocą lokalnej karty i adresu, co oczywiście oznaczałoby zakup usługi po standardowej, wyższej cenie.

Wygląda więc na to, że Google próbuje się rozprawić z kombinatorami przedsiębiorczymi użytkownikami, którzy kupują abonament w niższej cenie. Dajcie znać, co myślicie o takim podejściu i czy serwis miał prawo anulować opłaconą usługę.

PS. Przy okazji warto dodać, że YouTube walczy też z użytkownikami blokującymi reklamy. Serwis dobreprogramy.pl pisał, że YouTube eksperymentuje z nowymi rodzajami reklam, które mają być niezauważalne dla blokerów.