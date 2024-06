Mecze piłkarskie podczas EURO 2024 budzą wiele emocji. Możemy oglądać je nie tylko na telewizorze, ale także na urządzeniach mobilnych. Sprawdź, jak oglądać mecze EURO 2024 przez Internet i za darmo.

Mecz Niemców ze Szkotami rozpoczął turniej EURO 2024. Gospodarze z łatwością pokonali przeciwnika, ale spotkanie pokazało nam coś jeszcze. Mimo długiego sezonu za sobą, piłkarze są pełni chęci do gry, a mecz może toczyć się przy bardzo wysokim tempie. Sprawdźmy więc, jak oglądać mecze na EURO 2024 przez Internet - z użyciem smartfona lub laptopa. To dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy nie mogą śledzić spotkań przed telewizorem.

Gdzie oglądać EURO 2024?

Mecze EURO 2024 można oglądać w telewizji naziemnej cyfrowej (DVB-T2). W Polsce transmisje pokazują TVP1, TVP2 i TVP Sport, czyli publicznie dostępne kanały Telewizji Polskiej. W ten sposób zobaczymy nie tylko mecze z udziałem Reprezentacji Polski, ale też pozostałe spotkania turnieju.

Jak oglądać mecze EURO 2024 przez Internet?

Jeśli nie masz aktualnie dostępu do telewizora, nic straconego. Telewizja Polska nadaje również swoje kanały przez Internet. Dobrym miejscem do śledzenia spotkań jest strona https://sport.tvp.pl/. Znajdziemy tam transmisja na żywo meczów, a także liczne materiały związane z turniejem (i nie tylko).

Kolejna opcja to pobranie aplikacji TVP Sport. Obie możliwości są dostępne z poziomu smartfonów, tabletów, komputerów, laptopów, czy telewizorów. Właściwie nieważne, jaki smart TV mamy - zawsze znajdziemy opcję oglądania EURO 2024 przez Internet, choćby wchodząc na stronę TVP Sport przez przeglądarkę.

Oglądanie meczów EURO 2024 online w aplikacji

Poza aplikacją TVP Sport mamy też inne sposoby na dostęp do transmisji online na żywo. Alternatywą jest choćby aplikacja WP Pilot, dostępna za darmo. Instalacja i pierwsze uruchomienie są intuicyjne i nie zajmują wiele czasu. Dzięki WP Pilot (dostępna na smartfony, tablety, komputery, smart TV) obejrzymy za darmo wszystkie mecze na EURO 2024 w kanałach Telewizji Polskiej. To też sposó na dostę do pozostałych kanałów telewizji dostęnych publicznie.

WP Pilot pozwala na bezpłątne oglądanie meczów na EURO 2024, tak samo jak aplikacja i strona TVP Sport.

Mecze Polaków na EURO 2024 - kiedy i gdzie oglądać?

Wiemy już, jak oglądać mecze na EURO przez Internet i ze smartfona. Przypominamy zatem, kiedy odbędą się spotkania Polaków: