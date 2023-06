Sytuacja na rynku kryptowalut ostatnio robi się coraz ciekawsza i warto ją obserwować. Do przestrzeni medialnej przedostała się informacja o starcie nowej giełdy kryptowalut EDX, co miało wpływ na znaczący wzrost kursu wirtualnych walut.

Kryptowaluty to technologia odpowiedzialna za elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer, który ma ułatwić i przyspieszyć handel. Przeciwnicy wskazują, że może ona również ułatwiać handel narkotykami, prania pieniędzy czy rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Niestety jest ona też mocno podatna na zawirowania kursu, co można było zaobserwować w ostatnich godzinach.

Serwis Bloomberg przekazał informację o uruchomieniu giełdy kryptowalut EDX, za którą mają stać giganci z Wall Street - platformę wspierają amerykańskie instytucje i market makerzy, w tym Citadel Securities, Kena Griddina, Fidelity Digital Assets, Charles Schwab oraz Sequoia Capital.

Nowa giełda pozwala na handel czterema kryptowalutami: Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin cash. Co ważne, EDX korzysta z instytucji zewnętrznych do przechowywania aktywów klientów, co ogranicza ryzyko związane z powiernictwem. Można powiedzieć, że giełda tworzy rynek, na którym instytucje mogą między sobą handlować kryptowalutami.

Eksperci interpretują to jako mocne zapewnienie, że kryptowaluty nie znikną z dużych rynków finansowych.

Kurs Bitcoin i inne kryptowaluty w górę

Po opublikowaniu informacji o starcie EDX (chociaż sama giełda de facto wystartowała już w 2022 roku), notowania kryptowaluty Bitcoin (BTC) poszedł mocno w górę - jej kurs na krótko zbliżył się do granicy 118 tysięcy złotych (mówimy zatem o wzroście mniej więcej na poziomie 10% w kilka godzin - to najwyższy poziom od początku maja 2023 roku). Kapitalizacja najważniejszej kryptowaluty obecnie wynosi około 2,3 biliona złotych.

Informacja o starcie nowej giełdy tak naprawdę miała wpływ na cały sektor kryptowalut. Spory wzrost zanotowały też inne wirtualne waluty - Bitcoin Cash (BCH) w ostatnim czasie zyskał ponad 20%, Litecoin (LTC) około 9%, a Ethereum (ETH) około 5%.

