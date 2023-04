Kopanie kryptowalut jako forma prowadzenia wojen? Pomysł może wydawać się mało realistyczny, ale taką wizję wysnuwa Jason Paul Lowery – jeden z inżynierów Sił Kosmicznych USA.

Kryptowaluty i technologia blockchain to jedna z największych rewolucji technologicznych ostatnich lat, która w głównej mierze jest kojarzona z transakcjami i wirtualnymi pieniędzmi. Okazuje się, że technologie mogą mieć zupełnie inne zastosowanie, które odmieni obraz wojen przyszłości.

Kryptowaluty narzędziem do prowadzenia wojen?

Nową wizję wykorzystania kryptowalut i technologii blockchain opisuje Jason Paul Lowery w swojej książce Softwar, która ostatnio cieszy się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. Warto tutaj wspomnieć, że Lowery to jeden z inżynierów Sił Kosmicznych USA, który ma dziesięcioletnie doświadczenie jako twórca systemów broni i doradca techniczny dla wysokich urzędników USA.

Według Lower'ego, kopanie kryptowalut w przyszłości mogłoby stać się narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Kluczową rolę odgrywa tutaj algorytm Proof-of-work, który jest wykorzystywany w sieciach blockchain do potwierdzeniu transakcji i tworzenia w łańcuchu nowych bloków. „Kopanie” sprowadza się do rywalizacji pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, przy czym konieczne jest tutaj wykorzystanie dodatkowej mocy obliczeniowej.

Według autora książki, rywalizacja w Proof-of-work byłoby bezpieczniejszą opcją konkurowania o władzę, niż wojna nuklearna czy masowe wykorzystywanie robotów. Zwycięzca każdej rundy wygrywa tokeny sieciowe i prawo do tworzenia kolejnego bloku transakcji. W tym przypadku sieć blockchain byłaby narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony systemów przed niektórymi atakami (np. przeciążenia systemów za pomocą ataków DOS - denial of service).

Lowery sugeruje, że Stany Zjednoczone powinny gromadzić zapasy Bitcoinów, a nawet zacząć zajmować się kopaniem kryptowalut. Co więcej, konieczne jest wprowadzenie zmian w prawie, aby wykorzystywać technologię jako broń do samoobrony.

Tezy postawione w książce wydają się dosyć... odważne. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tym co pisze Jason Paul Lowery.

Źródło: Politico, Amazon