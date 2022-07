Planujecie zakup nowego, niedrogiego laptopa? Jeśli tak, to teraz jest do tego bardzo dobra okazja – firma Acer przygotowała promocję, w ramach której przez trzy dni w Media Expert będzie można kupić sprzęt w niższych cenach.

Acer obniża ceny laptopów

W ramach Promocyjnego Weekendu z Acer w Media Expert klienci mogą kupić wybrane modele laptopów w niższych cenach - przeceny sięgają 800 zł:

Szczególnie ciekawie wygląda tutaj 15-calowy Acer Aspire 5, który w tej cenie oferuje niezłą specyfikację - konstrukcja wykorzystuje porządny ekran IPS, została wyposażona podzespoły (aczkolwiek do pełni szczęścia przydałoby się tutaj jeszcze dołożyć 8 GB RAM), a do tego jest sprzedawana razem z systemem Windows 11. Za 2399 zł (konfiguracja AMD) lub 2499 zł (konfiguracja Intel) otrzymujemy dobry i tani laptop do podstawowych zastosowań.

Promocja na laptopy obowiązuje od 28 do 31 lipca na stronie Media Expert (aby obniżyć ceny wystarczy użyć kodu promocyjnego P-14427). Warto jednak się pospieszyć, bo liczba laptopów objętych promocją jest ograniczona.

Przy okazji warto dodać, że równolegle trwa promocja na wydajniejsze modele komputerów laptopów Acer Aspire, Nitro i Predator.

Źródło: Acer