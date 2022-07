Planujecie zakup nowego komputera? Firma MSI przygotowała ciekawe promocje, w ramach których osoby decydujące się na zakup sprzętu mogą otrzymać zupełnie za darmo peryferia o wartości nawet 1300 zł lub uzyskać doładowanie portfela Steam.

Kupujesz zestaw od MSI? Możesz otrzymać za darmo podzespoły i peryferia

Kupując wybrane produkty marki MSI, klienci mogą otrzymać za darmo wybrane peryferia i podzespoły komputerowe. Producent przygotował tutaj kilka kategorii:

Przy zakupie komputera MPG Trident A, MPG Trident AS, MAG Codex 5, MAG Codex X5, Creator P50, Creator P100A, MAG Infinite, MEG Infinite X lub MEG Aegis Ti5 i monitora Oprix MAG275R, MAG Artymis 242C, MAG Artymis 324CP, Optix MAG251RX, Optix MAG274QRF QD, Optix MAG281URV, Optix MAG342CQR, Oculix NXG253R, Optix MPG321QRF QD lub Optix MEG381CQR PLUS można otrzymać fotel gamingowy MAG CH120 I.

Z kolei przy zakupie komputera MAG META S, MPG Trident 3, MAG Infinite S, MAG Infinite, MAG Codex 5, Creator P50 lub MPG Trident A i monitora Optix G241, Optix G24C6, Optix G243, Optix G271, Optix G27C4, Optix G27C5, Optix G27C6P, Optix G32C4, Optix AG321CR, Optix G27CQ4P lub Optix G273QPF producent dorzuca klawiaturę z myszkę Vigor GK30 COMBO US i słuchawki Immerse GH20.

Do zestawu płyta główna MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 z kartą graficzną GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR producent dorzuca monitor MSI Optix G271, a do płyt głównych PRO Z690-A WIFI DDR4 i PRO Z690-A DDR4 dysk Spatium M390 NVMe M.2 500GB. Przy zakupie zestawu płyta główna MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 + dowolna obudowa MSI + dowolny zasilacz MSI dostaniemy chłodzenie wodne MAG CoreLiquid 240R V2.

Co trzeba zrobić, aby zgarnąć ten sprzęt? Wystarczy w okresie od 20 czerwca do 21 sierpnia tego roku kupić zestaw objęty promocją (w promocji biorą udział m.in. sklepy Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt i morele.), zachować paragon, a następnie zarejestrować go na stronie producenta do 4 września 2022 roku. Warto jednak się pospieszyć, bo liczba zestawów jest ograniczona.

MSI rozdaje doładowania do portfela Steam

Przy okazji trwa druga promocja MSI – osoby kupujący zestaw składający się z obudowy PC i zasilacza, otrzymają kod doładowujący do portfela w serwisie Steam o wartości 40 dolarów. Promocja dotyczy zestawów:

obudowa MPG Gungnir 110R + zasilacz MPG A750GF

obudowa MPG Gungnir 110R WHITE + zasilacz MPG A750GF WHITE

obudowa MPG Velox 100R + zasilacz MPG A850GF

obudowa MPG Velox 100P Airflow + zasilacz MPG A1000G

Aby wziąć udział w akcji, należy zakupić zestaw objęty promocją od 20 czerwca do 31 lipca (w akcji biorą udział m.in. sklepu Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i morele), zachować rachunek, a następnie zarejestrować go na stronie producenta.

Źródło: MSI