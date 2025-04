Spider-Man powraca. Tytuł nowego filmu ujawniony

Podczas konwentu CinemaCon wytwórnia Sony Pictures Entertainment ujawniła tytuł oraz logo nowego filmu z Tomem Hollandem. Premiera nowych przygód Spider-Mana zaplanowana jest na 31 lipca 2026 r.

Destin Daniel Cretton, reżyser nowego filmu o Spider-Manie, pojawił się na konwencie CinemaCon, gdzie podzielił się ciekawostkami o nadchodzącym projekcie. Podczas prezentacji Cretton przekazał głos Tomowi Hollandowi, który podziękował wystawcom i ujawnił tytuł nowego filmu: "Spider-Man: Brand New Day".

Niech data publikacji tej informacji was nie zwiedzie, bo (raczej) nie jest to primaaprilisowy żart; tytuł filmu został ujawniony w trakcie dużego branżowego wydarzenia. Ponadto na oficjalnym profilu Spider-Mana informacja została opublikowana 1 kwietnia o 5:06 czasu polskiego, gdy w USA był jeszcze 31 marca.

"Spider-Man: Brand New Day" - znaczenie tytułu nowego filmu

Twórcy zrywają z "domową" tradycją nazywania kolejnych filmów o Spider-Manie. Przypomnijmy, że podtytuły wcześniejszej części to "Homecoming", "Far from Home" ("Daleko od domu") oraz "No Way Home" ("Bez drogi do domu"). Ta zmiana pokrywa się ze wcześniejszymi doniesieniami o zapoczątkowaniu zupełnie nowej historii.

Nazwa "Brand New Day" nie jest fanom Spider-Mana obca. Był to tytuł serii komiksów zapoczątkowanej w 2008 roku, w której Peter Parker i Mary Jane Watson zawarli pakt z Mefisto (diabłem z uniwersum Marvela), by uratować ciocię May, która została postrzelona. Ceną za jej życie było wymazanie z historii małżeństwa zawartego na kartach wcześniejszych komiksów. To oznaczało, że w nowej rzeczywistości Peter i MJ nigdy się nie pobrali, a sporo wydarzeń z wcześniejszych lat zostało zmodyfikowanych.

Logo filmu "Spider-Man: Brand New Day"

Poprzednia część filmowego cyklu - "Spider-Man: Bez drogi do domu" z 2021 roku - zarobiła w kinach ponad 1,92 mld, stając się siódmym najlepiej zarabiających filmem w historii.

"Spider-Man: Beyond The Spider-Verse" wreszcie z datą premiery

Przy okazji Sony podzieliło się szczegółami na temat innego pajęczego projektu. Trzecia część animowanej trylogii o Milesie Moralesie, zatytułowana "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", ma trafić do kin 4 czerwca 2027 roku.

Pierwotnie film miał zadebiutować 29 marca 2024 roku, jednak jego premiera została po cichu wykreślona z kalendarza wydawniczego z uwagi na liczne problemy produkcyjne.

Poprzednie części trylogii, mimo kontrowersji związanych z ciężkimi warunkami pracy filmowców, odniosły ogromny sukces artystyczny i finansowy. Pierwsza z nich - "Spider-Man Uniwersum" z 2018 roku - zdobyła Oscara za najlepszy film animowany. Z kolei sequel z 2023 roku - "Spider-Man: Poprzez multiwersum", również zdobył nominację do tej prestiżowej nagrody. Obie produkcje zarobiły w kinach łącznie 1,08 miliarda dolarów.