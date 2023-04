Oto pierwszy laserowy telewizor 8K. Firma Hisense zaprezentowała sprzęt, który szybko może wkraść się na pierwsze miejsce listy marzeń niejednego miłośnika seansów w domowym zaciszu.

Pierwszy laserowy telewizor 8K – Hisense Laser TV 120LX

Pod koniec ubiegłego roku na łamach benchmark.pl pojawiła się recenzja laserowego telewizora Hisense Laser TV 120L9G. Zrobił na nas niemałe wrażenie, oferując 120-calowy obraz za około 23 tysiące złotych. Relacja jakości do ceny okazała się rewelacyjna i byliśmy ciekawi, co ten producent przygotuje dla nas kolejnym razem. Zagadka rozwiązana – to pierwszy na świecie laserowy telewizor 8K!

Hisense Laser TV 120LX oraz 100LX to dwa nowe telewizory laserowe w ofercie chińskiego producenta. Liczby w nazwach modeli oznaczają maksymalną przekątną obrazu, jaka jest możliwa do uzyskania. Sam rozmiar pozostał więc taki sam jak u poprzedników, ale uwagę przykuwa inna informacja. Mianowicie ta o rozdzielczości 8K. Słowem: obraz o powierzchni 4 metrów kwadratowych tworzą 33 miliony punktów.

Telewizor laserowy? A co to takiego?

Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym w ogóle jest telewizor laserowy. Otóż tak właśnie Hisense nazywa swoje ultrakrótkoogniskowe projektory z tunerami telewizyjnymi, systemem Smart TV, odtwarzaczem multimedialnym i porządnymi głośnikami. Choć konstrukcyjnie bliżej mu do projektora, to już pod względem funkcjonalności mamy do czynienia z pełnoprawnym telewizorem. To nie tylko marketing.

Wspominaliśmy o głośnikach. Nowy Hisense Laser TV 120LX ma 4.1.2-kanałowy system audio z obsługą Dolby Atmos i DTS Virtual:X. Brzmienie powinno więc stać na wysokim poziomie, ale to obraz jest tu najważniejszy. Producent chwali się wyświetlaniem 1,07 mld kolorów, 110-procentowym pokryciem palety barw BT.2020 oraz obsługą Dolby Vision i IMAX Enhanced. Dopełnieniem całości są moduły Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i NFC.

I tylko cena pozostaje nieznana. Można jednak przypuszczać, że będzie to równowartość miejskiego samochodu.

Źródło: Hisense, Gizmochina