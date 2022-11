Telewizory w rozmiarze 100” to wydatek przekraczający 100 tys. zł i zwykle takie przekątne kojarzą się z projektorami, które są bardzo problematyczne w użytkowaniu. Hisense 120L9G łączy oba te światy – wygodę użytkowania telewizora z niską ceną projektora – sprawdzamy go w akcji!

4,5/5

W związku ze zbliżającym się mundialem, jak co roku wzrasta zainteresowanie zakupem nowego telewizora. Dopiero co do takich zastosowań dosyć ciekawy wydał nam się recenzowany OLED Hisense A85H, ale jak kilka dni później zauważyliśmy w ofercie tego producenta linię telewizorów laserowych o przekątnych ekranu 100” i 120”, to już nie mamy wątpliwości, co w takim przypadku sprawdzi się najlepiej. Co więcej, takie rozwiązanie również zdaje się być spełnieniem marzeń o posiadaniu prawdziwego kina w domu (przynajmniej od strony obrazu) bez uruchamiania kolejnego kredytu hipotecznego!



120" z taką jasnością i soczystością barw to nie jest częsty widok...

Jeżeli taki opis Was (całkiem słusznie) zaintrygował, to koniecznie powinniście obejrzeć przygotowaną przez nas wideorecenzję tego właśnie modelu – Hisense 120L9G. To zbyt spektakularny sprzęt, aby ujmować go w samym tekście pisanym. Zresztą żeby móc się z nim faktycznie zapoznać, udaliśmy się na wycieczkę do stolicy, prosto do siedziby polskiego przedstawiciela Hisense. Zapraszamy zatem do filmu, ale pod nim jeszcze przygotowaliśmy dla Was podsumowanie informacji z samej recenzji.

Wideorecenzja Hisense Laser TV 120L9G

Specyfikacja telewizora Hisense Laser TV 120L9G

Przekątna: 120" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840x2160 px Lampa: 3x Laser (RGB) Maksymalne odświeżanie: 60 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (1,07 mld) Jasność: 2800 ANSI Lumen Projekcja: DLP Kontrast: 2 000 000:1 (dynamiczny);

1000:1 (statyczny) Żywotność lampy: 25 000 godzin Automatyczna regulacja: geometria (efekt trapezu);

ostrość Głośnik: 2x 20 W (Dolby Atmos) Porty: 3x HDMI 2.0 (jedno z ARC);

1x USB 2.0;

1x CI+ 1.4;

1x antena DVB-T/T2/C;

1x antena DVB-S/S2;

1x miniJack 3,5 mm (wyjście słuchawkowe);

1x miniJack 3,5 mm (wejście AV);

1x RJ45;

1x S/PDiF (wyjście optyczne) Tuner TV: DVB-T/T2/S/S2/C HDR: HDR10;

HLG SmartTV: System VIDAA;

aplikacja VIDAA na telefon Obsługiwane

formaty audio: Dolby Digital Plus;

Dolby True HD;

Dolby Atmos;

MP3/AAC/WMA Pro;

FLAC/Apple Lossless/WAV Obsługiwane

formaty video: AVI/HEVC/MKV/WMV;

MP4/M4v/FLV;

3GPP/VRO/VOB/TS/PS Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG/PNG/GIF;

HLG Photo;

MPO Głośność pracy: 32 dB(A) Wbudowana bateria: brak Kąty widzenia: 180/180 W zestawie

dodatkowo: pilot z bateriami;

dedykowany ekran 120" Waga: 11.2 kg sam projektor;

15 kg z opakowaniem Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 610 x 346 x 155 mm (sam projektor);

751 x 478 x 305 mm wymiar opakowania Komunikacja: Wi-Fi (A/B/N/AC);

Wi-Fi Direct;

DLNA;

Bluetooth 4.0 Funkcje: Amazon Alexa;

wybrane aplikacje VOD;

tryb gry;

upłynniacz ruchu;

polecenia głosowe;

redukcja szumów Kolor: czarny Pobór energii: 0,5-300 W;

typowo ~225 W Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 22 999 zł

Ale zaraz, przecież to projektor, a nie telewizor!

Zakrzyknie pewnie każdy zaraz po odpaleniu filmu :) Tymczasem temu urządzeniu znacznie bliżej do klasycznego telewizora niż klasycznego projektora. Od klasycznych telewizorów w zbliżonej cenie różnią go realnie dwie rzeczy – strona, od której obraz jest projektowany na ekranie oraz rozmiar samego ekranu. W praktyce bowiem, taki Laser TV, dokładnie tak samo jak LCD TV leży przy ścianie na szafce i podłączamy bezpośrednio do niego anteny, konsole lub nośniki USB. Tak samo też posiada wbudowane solidne nagłośnienie stereo (zgodne z Dolby Atmos) oraz zupełnie klasycznego pilota „do telewizora”.



Chyba wiemy już, skąd ten oficjalny wybór przez FIFA - przecież ten telewizor nawet wyglada jak stadion!

Kolejna cecha typowo telewizorowa to obecność autorskiego systemu SmartTV Vidaa – to nowy zawodnik w tej branży, ale obecnie już nieustępujący większości konkurencji swoją funkcjonalnością. Nie tylko mamy dostęp do popularnych platform VoD, ale również możemy bezpośrednio z poziomu telewizora przeglądać lokalne zasoby sieciowe (DLNA) oraz nagrywać transmisję z telewizji cyfrowej w systemie PVR (po podłączeniu dysku/pendrive).



Multimedialny pilot i funkcjonalne Smart TV - jak na prestiżowy telewizor przystało.

Projektor laserowy jest wolny od praktycznie wszystkich bolączek klasycznych projektorów

Względem projektorów lampowych, z którymi zwykle utożsamia się właśnie określenie projektor, Hisense Laser TV dzieli prawdziwa przepaść – w pozytywnym tego wyrażenia znaczeniu. Źródło światła, jakim jest laser, jest nie tylko znacznie jaśniejsze, ale również oszczędniejsze. Poza oczywistym aspektem oszczędzania energii (jakże obecnie kluczowym), oznacza to również znacznie mniej wydzielanego ciepła, a co za tym idzie brak nadmiernego hałasu, jaki generuje jego odprowadzanie przez wentylatory w klasycznych projektorach. Hisense L9G podczas typowej projekcji ledwie przekracza 30 dB(A).



Z tyłu Hisense L9G prezentuje nieco niedzisiejszy zestaw złączy...

Dodatkowo, a może nawet przede wszystkim, projektory laserowe mogą pracować nawet 10x dłużej od swoich odpowiedników z klasyczną lampą – w przypadku Hisense 120L9G producent gwarantuje 25 tysięcy godziny pracy, zanim jasność nominalna spadnie poniżej 50% (co przekłada się na 10-15 lat używania telewizora przez 4-6 godzin dziennie). A przy tym sama jasność jest też znacznie wyższa niż w przypadku projektorów klasycznych i pozwala bez skrępowania używać telewizora laserowego w dzień bez zasłaniania okien!

Technologia laserowa w projektorach ma same zalety i jest technologią przyszłości – naturalnie wiąże się to z nieco wyższą ceną

Rozdzielczość 4K przy 60 Hz (z interpolacją do 120 Hz) i bardzo szybkim czasie reakcji pikseli (upraszczając, bo to jednak inna technologia) czyni z tego telewizora również wyśmienitą propozycję dla graczy, choć tu należy mieć na uwadze, że ze względu na procesowanie obrazu (pod względem geometrii rzutu) znacznie zwiększa input lag – w omawianym modelu wynosi on około 100-120 ms. To jednak nie przeszkadza w najmniejszym stopniu przy oglądaniu transmisji sportowych, a wierzcie mi, że siedzenie półtora metra od 120” ekranu realnie odpowiada wrażeniom ze stadionu!



Mimo, że nie jest to mała rzecz, to jednak potrafi się całkiem dobrze wkomponować w typowy salon.

Tu dochodzimy do kolejnej zalety – tak bliskie siedzenie przed klasycznym telewizorem (generującym tak dużo światła), byłoby męczące dla oczu. Tymczasem projektor korzysta ze światła odbitego, które znacznie mniej męczy nasz wzrok. Sam rzutnik posiada również zabezpieczenie, na wypadek gdyby ktoś postanowił patrzeć prosto w soczewkę – automatycznie się wyłączy do czasu odsunięcia się od niej.

Laserowy projektor krótkiego rzutu Hisense oferuje połączenie zalet klasycznych projektorów (ogromna przekątna projekcji, oszczędność wzroku) z zaletami najnowszych telewizorów (O)LED (funkcjonalność, kolory, jasność) – to wszystko w rozsądnej jeszcze cenie!

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w zestawie z opisywanym rzutnikiem dostajemy dedykowany do niego ekran (o wspomnianej przekątnej 120”, ale są dostępne też tańsze opcje z przekątną 100”). Wykonano go w technologii blokującej odbicia światła otoczenia – jego powierzchnia składa się z mikrozadziorów skierowanych prostopadle do soczewki projektora, tak aby tylko z jego kierunku idealnie odbijać światło w stronę widza. Tego typu ekrany normalnie kosztują w granicy 5 tys. zł i trzeba je zakupić oddzielnie, wybierając klasyczny ekran. Co więcej, w przypadku wyboru Hisense L9G otrzymujemy za darmo usługę montażu i konfiguracji!



Szara powierzchnia ekranu od razu zdradza, że nie jest to "pierwszy lepszy" ekran z Allegro.

Czy Hisense Laser TV to faktycznie alternatywa dla klasycznych telewizorów?

Nie ukrywamy, że projektor laserowy krótkiego rzutu L9G, jaki było dane nam oglądać podczas wizyty w salonie Hisense, zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Całkowicie zgadzamy się z nazywaniem takiego sprzętu telewizorem, gdyż realnie może takie urządzenie zastąpić – pod warunkiem oczywiście, że mamy miejsce na 100-120-calowy ekran oraz możliwość odsunięcia rzutnika jakieś 30 cm od ściany. Nie bez znaczenia będzie też fakt posiadania 20-23 tys. złotych na zakup takiego zestawu.



Kto by nie chciał mieć takiego kina w salonie?

Nie jest to jednak róża bez kolców – w testowanym przez nas egzemplarzu zabrakło chociażby jednego złącza HDMI 2.1 - te, ze względu na natywne 60 Hz odświeżania w 4K, nie jest może szczególnie potrzebne, ale przydałoby się chociaż samo wsparcie dla eARC (jest tylko zwyczajne, mniej przepustowe ARC). Nieco również rozczarował nas brak wsparcia dla HDR 10+ i/lub Dolby Vision (choć te, śladem odpowiednika tego modelu na rynek USA, powinny zostać dodane w aktualizacji oprogramowania) - jest tylko klasyczny HDR10 i trzeba przyznać, że i tak robi świetną robotę. Na ten moment też brakuje jeszcze kilku aplikacji (HBO Max, Disney+), ale nad tym podobno już teraz trwają prace i do końca roku sytuacja ma się poprawić.

Hisense 120L9G to przedstawiciel wyjątkowej grupy urządzeń, która ma spore szanse podbić rynek kin domowych

Ostatecznie jednak dostajemy ogromny ekran, jakiego nie powstydziłaby się typowa sala kina domowego, z wyjątkowo jasnym i soczyście barwnym obrazem, który można bez skrępowania oglądać również w dzień. Najlepsze jednak jest to, że ten sprzęt faktycznie działa jak telewizor i nie trzeba specjalnie dla niego remontować sufitu w mieszkaniu, aby doprowadzić kable ;) Z naszej strony duża rekomendacja dla osób szukających czegoś, co połączy najlepsze z tych dwóch światów (projektorów i telewizorów) w nadal rozsądnej cenie.

Opinia o Laser TV HISENSE 120L9G Plusy ogromna przekątna ekranu w stosunku do ceny,

soczyste kolory i wysoka jasność w HDR,

pełna funkcjonalność klasycznego telewizora,

długa żywotność (kilkanaście lat intensywnego codziennego użytkowania),

cicha praca z dala od widza (nie wisi nad głową),

oszczędność wzroku (obraz odbity),

solidne nagłośnienie ze wsparciem dla Dolby Atmos,

atrakcyjny design. Minusy Brak wsparcia dla dynamicznego mapowania HDR (HDR 10+/Dolby Vision),

brak HDMI 2.1 (i eARC),

gorszy kontrast przy projekcji za dnia (bez zaciemnienia pomieszczenia),

tymczasowo brakuje kilku istotnych platform VoD.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Hisense - dziękujemy za udostępnienie telewizora na potrzeby nagrań.