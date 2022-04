Podróże w czasie mogą wydawać się kuszące. Tak zresztą najczęściej myślą bohaterowie filmów o podróżach w czasie. Zazwyczaj jednak szybko okazuje się, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, niż początkowo mogłoby się wydawać.

Podróże w czasie to popularny motyw w filmach. Różne są cele tych podróży, od zdobycia serca ukochanej, po dominację nad światem. Punktem wspólnym jest jednak zawsze to, że nic nie idzie zgodnie z pierwotnym planem, a komplikacje, które powstają, są czasem bardziej poważne niż pierwotny problem. Dla bohaterów może stanowić to wyzwanie, ale dla widzów oznacza lepszą zabawę. Oto 10 tytułów, które z pewnością nie będą stratą czasu.

Ranking filmów o podróżach w czasie

O północy w Paryżu (Canal+ Online, Rakuten)

Pierwszym tytułem w naszym rankingu historii z przenoszeniem się w czasie, jest film Woody'ego Allena "O północy w Paryżu". Zaryzykuję stwierdzenie, że to jeden z ostatnich dobrych filmów tego reżysera, który w ostatnich latach niestety mocno obniżył loty. Tutaj jednak otrzymaliśmy pełną uroku opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, o miłości i konfrontacji ze stwierdzeniem, że "kiedyś było lepiej". Może się nam tak wydawać, że dawne czasy miały więcej zalet, uroku, a życie było bardziej kolorowe, barwne i ciekawe (w dobrym znaczeniu tego słowa), ale czy faktycznie tak jest? Do spokojnej refleksji.

Strażnik czasu (YouTube)

No dobrze, było nostalgicznie, to teraz czas się nieco rozruszać. Sensacyjne kino akcji również lubi motyw z podróżami w czasie, a "Strażnik czasu" to jeden z najbardziej znanych przedstawicieli gatunku (chociaż jest ryzyko, że dotyczy to wyłącznie osób z pokolenia piszącego te słowa). Co tutaj znajdziemy? Przede wszystkim oglądać będziemy, jak Jean Claude Van Damme w szczycie formy i kariery robi porządek ze złymi ludźmi, chcącymi wykorzystać możliwość przenoszenia się w czasie w niecnym celu. Przy okazji znajdzie sposób na dokonanie zemsty na swoich wrogach i popisze się swoimi umiejętnościami walki wręcz. Czegóż chcieć więcej?

Tenet (HBO Max)

Było klasycznie, będzie współcześnie. "Tenet" to najnowszy film Christophera Nolana, w którym przedstawia swoją wizję podróżowania poprzez czas. Tym razem jest to nieco bardziej skomplikowane. Na tyle, że nie sposób ogarnąć i zrozumieć to, co się dzieje na ekranie podczas jednego seansu. W skrócie - nie ma tutaj prostego wchodzenia do wehikułu czasu i wybranie momentu, w którym chciałoby się znaleźć. Można natomiast odwrócić bieg czasu i odczekać odpowiednią jego ilość (np. żeby "wrócić" dwa tygodnie wstecz, trzeba te dwa tygodnie odczekać). Skomplikowane? To dodajcie do tego jeszcze fakt, że biegnący wstecz czas oznacza również poruszanie się wszystkiego w przeciwną stronę (samochodów, pocisków, ludzi). Jest nad czym się głowić w trakcie oglądania, ale nikt nie twierdził, że podróże w czasie są proste, prawda?

Looper - Pętla czasu (Rakuten)

Kontynuując motyw kina akcji, wybrałem do zestawienia film "Looper - pętla czasu". W tym przypadku możliwość przenoszenia się w czasie została wykorzystana w dość niecodziennym celu. Otóż mafia wysyła w przeszłość swoich wrogów, a tam w określonym czasie i miejscu czeka już płatny zabójca, który pociąga za spust, likwidując nieszczęśnika. Tym trudni się Joseph Gordon-Levitt i wszystko idzie w miarę dobrze, aż do momentu, kiedy okazuje się, że kolejnym jego zleceniem jest Bruce Willis, będący nim samym, tylko o 30 lat starszym. Nie trzeba chyba mówić, że sprawy się szybko komplikują, czego efektem jest całkiem niezłe widowisko.

12 małp

Swoją drogą Bruce Willis ma na koncie jeszcze jeden film, w którym przenosi się w czasie. Jest to oczywiście kultowe "12 małp", w którym wciela się on w postać więźnia wysłanego w przeszłość, aby znaleźć sposób na uratowanie ludzkości przed epidemią śmiercionośnego wirusa. Świat, z którego wyrusza, jest bowiem na granicy unicestwienia ludzkiego gatunku, a jego misja stanowi ostatnią szansę. Problem w tym, że nie tak prosto trafić w odpowiedni moment w historii, aby wypełnić swoje zadanie, a co gorsza osoba, która twierdzi, że przybyła z przyszłości, wzbudza dość poważne wątpliwości o stan jej zdrowia psychicznego. Mocno pokręcony film z doskonałą rolą zarówno samego Willisa, jak i nominowanego do Oskara Brada Pitta, wcielającego się w postać pacjenta szpitala psychiatrycznego.

Efekt motyla

Kto choć raz nie marzył o tym, aby cofnąć się w czasie i zmienić coś w swojej przeszłości. Podjąć inną decyzję, coś zrobić, czegoś zaniechać, zagadać do odpowiedniej osoby, zagrać w lotka, zainwestować w Bitcoiny. Przykłady można mnożyć. "Efekt motyla" pokazuje, że wcale nie musiałoby to oznaczać "dobrej zmiany", a drobna modyfikacja jednego elementu może spowodować zupełnie nieoczekiwane skutki. Czasem katastrofalne i tragiczne i całkowicie odmienne od pierwotnych zamierzeń.

Deja vu

Następną propozycją rankingu filmów o podróżach w czasie jest "Deja vu". Głównym jego bohaterem jest Denzel Washington, agent federalny prowadzący śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego na promie pasażerskim. Nie jest to jednak zwykłe dochodzenie, bowiem korzysta z pomocy specjalnej rządowej jednostki, która korzystając ze specjalnego programu, jest w stanie zajrzeć w przeszłość. Otwiera to zupełnie nowe możliwości przed detektywem i daje szansę nawet na zapobiegnięcie tragedii. Niestety wiąże się też z zagrożeniami podobnymi do tych w "Efekcie motyla". Ingerencja w przeszłość, nawet czyniona z najlepszymi intencjami, przynosi często odwrotne skutki i nie zapobiega wybuchowi, a pochłania inne ofiary.

Czas na miłość (Amazon Prime, Viaplay, Rakuten)

Czy podróże w czasie zawsze muszą oznaczać walkę o życie, ludzkość i tym podobne dylematy? Czy nie można po prostu opowiedzieć prostej historii o miłości? Oczywiście, że można. "Czas na miłość" to jeden z uroczych na to dowodów. Jego bohaterem jest nieśmiały młodzieniec, który marzy o wielkim uczuciu. Kiedy pewnego dnia dowiaduje się, że może przenosić się w dowolny moment ze swojej przeszłości, postanawia to wykorzystać, aby rozkochać w sobie piękną dziewczynę. Oczywiście to wcale nie będzie takie proste i wymagać będzie pokaźnej liczby prób i błędów, ale przecież o miłość warto zawalczyć. Nawet w tak niecodzienny sposób.

Powrót do przyszłości (Amazon Prime Video, Rakuten)

Cóż, czy zestawienie filmów o podróżowaniu w czasie mogłoby obyć się bez tego tytułu? "Powrót do przyszłości" to klasyczna już trylogia o przygodach nieco szalonego (ale z całą pewnością genialnego) naukowca i typowego nastolatka, którzy pakują się w niecodzienne historie. Korzystając z przerobionego na wehikuł czasu DeLoreana przenoszą się w lata pięćdziesiąte, potem skaczą w przyszłość, a na koniec sprawdzają, jak wyglądał Dziki Zachód. Kto jeszcze nie widział, niech szybko nadrabia zaległości. A kto już widział, niech zrobi to ponownie, bo film nie zestarzał się ani o jotę.

Projekt Adam (Netflix)

Ostatnią, a zarazem najnowszą propozycją w zestawieniu jest tegoroczna premiera Netflixa - "Projekt Adam", w którym główną rolę gra Ryan Reynolds. Dla wielu osób na tym można zakończyć zachęcanie do obejrzenia tego filmu, gdyż wiadomo już, czego można oczekiwać. Reynolds gra tutaj kolejny raz podobną postać, czyli zabawnego, ironicznego i czasem irytującego bohatera, którego znamy z ostatnich jego filmów. Tym razem wciela się w postać pilota z przyszłości, który ląduje w naszych czasach. Tam spotyka młodszą wersję samego siebie, która pomoże mu uratować przyszłość. Akcja warto pędzi do przodu, humoru nie brakuje, słowem dobra rozrywka dla całej rodziny. Film nie przejdzie do historii, ale będzie to miło spędzony czas.

Inne filmy z motywem przenoszenia się w czasie

Jak to zawsze bywa w tego typu rankingach, trzeba dokonać ostrej selekcji. Tym razem zdecydowałem się pominąć filmy o pętli czasowej, czyli historii, w których bohaterowie utknęli w jednym momencie i nie mogą się z niego wydostać. Należą do nich przede wszystkim kultowy "Dzień świstaka", ale też nowsze "Na skraju jutra" i "Palm Springs", czy "Poziom mistrza".

A jakie filmy Waszym zdaniem powinny się znaleźć w tym zestawieniu?