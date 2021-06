Klocki LEGO z recyklingowanego plastiku mogą wreszcie stać się faktem. Inżynierom udało się dokonać przełomu w tym temacie.

LEGO chce być „eko” i to nie od dziś

Każdego dnia LEGO produkuje około 125 milionów elementów, z których później układamy niezwykłe konstrukcje, świetnie się przy tym bawiąc. Dobry humor może się szybko popsuć, gdy pomyślimy o tym, jak olbrzymie są to góry plastiku. Duński producent ma tego świadomość i od lat stara się podchodzić do tematu jak najrozsądniej.

Do 2022 roku zainwestuje 400 milionów dolarów na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, a już w 2018 roku rozpoczął produkcję elementów z biopolietylenu (dla którego bazą jest pozyskiwana w zrównoważony sposób trzcina cukrowa) – te już trafiają do pudełek, ale jest z nimi jeden problem: nie nadają się do tworzenia twardych klocków, dlatego znajdują zastosowanie w przedmiotach takich jak drzewa, gałęzie czy akcesoria do minifigurek.

Co więc z klockami?

W ciągu ostatnich trzech lat naukowcy i inżynierowie przetestowali dla LEGO przeszło 250 różnych materiałów, by wreszcie odnaleźć taki, który wykazuje niemały potencjał. Bazuje na pochodzącym z recyklingu plastiku PET (z wyrzuconych butelek) i wraz z kilkoma dodatkami zapewnia trwałość, bezpieczeństwo i jakość równie wysoką, co aktualnie wykorzystywane tworzywo.

Dlatego też w czerwcu grupa LEGO mogła wreszcie pochwalić się pierwszym, prototypowym klockiem z recyklingowanego tworzywa sztucznego. Teraz technologia będzie testowana przez około rok i jeśli wyniki okażą się satysfakcjonujące, to ruszy pełna produkcja elementów produkowanych w taki właśnie sposób. Jednym z wyzwań jest ekologiczne kolorowanie tych klocków.

„Eksperymenty i porażki to ważna część uczenia się i innowacji”

„Chociaż minie trochę czasu, zanim najmłodsi będą mogli bawić się klockami wykonanymi z przetworzonego plastiku, chcemy dać im znać, że nad tym pracujemy i zabrać je ze sobą w podróż. Eksperymenty i porażki to ważna część uczenia się i innowacji. Tak jak dzieci budują, rozbudowują i przebudowują z klocków LEGO w domu, tak my robimy to samo w naszym laboratorium” – powiedział Tim Brooks z grupy LEGO.

Na koniec ciekawostka – przeciętna, litrowa butelka PET daje dość surowca, by wyprodukować 10 klocków LEGO w formacie 2 x 4.

Źródło: LEGO, Green Matters, informacja własna