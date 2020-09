Każdy zestaw klocków LEGO to góra plastiku. W niedalekiej przyszłości ma się to wreszcie zmienić. Same klocki, a najpierw ich opakowania będą „zielone” i trudno nie widzieć w tym dobrej zmiany.

Klocki LEGO w torbach z papieru. Plastikowi mówimy „pa, pa”

Klocki LEGO to świetna zabawa, ale ich zakup może powodować wyrzuty sumienia. To, ile w tych pudełkach jest plastiku, przyprawia o ból głowy. Duński producent szuka sposobów, by to zmienić… i wygląda na to, że coś znalazł. Od przyszłego roku poszczególne elementy zestawów w pudełkach nie będą znajdować się w jednorazowych, plastikowych opakowaniach, lecz w torebkach papierowych. Co więcej, z recyklingu i zaprojektowanych tak, by można było je łatwiej otwierać oraz korzystać z nich wielokrotnie.

Inżynierowie LEGO, a następnie dzieci i rodzice przetestowali 15 różnych prototypów opakowań. Cel był taki, by papierowe torebki były zarazem lekkie, trwałe, proste w użyciu i jak najbardziej przyjazne środowisku. Udało się wybrać najlepszy projekt.

EKO-LEGO. Dobra zmiana to plan na lata

Teraz kolejny cel jest taki, by do 2025 roku wszystkie opakowania, z jakich korzysta LEGO, były „zielone”, a pięć lat później takie same mają być też wszystkie klocki. Te nie będą już dłużej produkowane ze szkodliwych dla środowiska tworzyw sztucznych, lecz biodegradowalnych materiałów, głównie pochodzenia roślinnego. Już w 2018 roku producent zaczął sprzedawać zestawy tego typu, ale to, że są „eko”, można na razie powiedzieć tylko o 2 proc. jego całego asortymentu.

Co poza tym? Produkcja klocków LEGO ma być neutralna węglowo do 2022 roku. Pomogą w tym własne panele słoneczne oraz kupowana z zewnątrz energia z odnawialnych źródeł. Na liście celów znajdują się także: lepsze zarządzanie odpadami oraz ograniczanie zużycia wody.

