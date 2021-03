Najnowszy, największy i najbardziej szczegółowy model tego typu. Oto LEGO NASA Space Shuttle Discovery – sposób Duńczyków na uczczenie 40. rocznicy pierwszego lotu wahadłowca.

Złóż prom Discovery z ponad 2300 elementów. LEGO i NASA znów łączą siły

LEGO NASA Space Shuttle Discovery pozwoli ci ułożyć realistyczny model w skali 1:70, czyli w rozmiarze 21,6 x 53,3 x 34,3 cm. Gotowy prom będzie pełen detali, takich jak jak funkcjonalne podwozie, drzwi ładowani, windy czy stery. Wykorzystasz do tego 2354 elementy i poświęcisz na to kilka ładnych dni, jeśli nie tygodni. Zdecydowanie więc nie jest to zabawka dla najmłodszych, a i młodym może zabraknąć cierpliwości.

Albo w ładowni Discovery, albo poza promem możesz umieścić Teleskop Hubble’a z panelem słonecznym. Obydwa te elementy mają stojaki i tabliczki, na których zapisane zostały kluczowe informacje na temat misji STS-31, w ramach której 31 lat temu ten instrument trafił do Kosmosu.

Domyślasz się już pewnie, że nie są to tanie rzeczy, co? Konkretnie, za zestaw LEGO NASA Space Shuttle Discovery przyjdzie nam zapłacić 180 euro. Rynkowa premiera odbędzie się 1 kwietnia i to nie jest prima aprilis.

Źródło: LEGO, Engadget, The Verge

