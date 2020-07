Nowy zestaw LEGO będzie pełnowymiarową repliką kultowej konsoli Nintendo Entertainment System, znanej szerzej jako po prostu NES – wraz z kontrolerem i kartridżem, a do tego jeszcze z klasycznym telewizorem z pokrętłami i anteną, a więc nieodłącznym kompanem tego sprzętu.

Dodajmy dla ścisłości, że całość będzie jedynie układanką i nie pogramy w gry na stworzonym przez siebie klockowym NES-ie. Co jednak ciekawe – Marian na ekranie telewizora będzie mógł pokonywać wirtualne przeszkody, a to za sprawą specjalnej korbki znajdującej się na boku.

