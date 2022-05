Najnowszy zestaw LEGO z serii Creator Expert wygląda wspaniale. Jego bohaterem jest Optimus Prime, który faktycznie zmienia się z robota w ciężarówkę.

LEGO Transofrmers Optimus Prime wygląda wspaniale

Dokładnie w Dzień Dziecka na rynku zadebiutuje nowy zestaw LEGO dla dorosłych, z serii Creator Expert. Z ponad 1500 klocków złożymy robota Optimus Prime znanego z serii Transformers. Tak jak oryginalny lider heroicznych Autobotów, tak i ten klockowy model będzie można w kilku ruchach zamienić w ciężarówkę.

Być może w dzieciństwie miałeś zabawkowego Optimusa Prime’a, którego mogłeś przekształcać z ciężarówki w robota i na odwrót. Teraz ta zabawa powraca, ale nie dość, że sam sobie go złożysz, to jeszcze gotowy model będzie pełen detali, które doceni każdy fan serii Transformers.

To robot czy ciężarówka? Tak

Transformację bez żadnych akcesoriów umożliwia 19 przegubowych elementów. Szybko i bezproblemowo zmienimy więc robota o wysokości 35 centymetrów w 27-centymetrową ciężarówkę.

I jak? Zamierzasz zaserwować sobie (lub komuś bliskiemu) dawkę radości z okazji Dnia Dziecka? Jeśli tak, to przygotuj się na wydatek na poziomie 800 złotych. Jakby co, kod produktu to 10302.

Źródło: LEGO, IGN, informacja własna