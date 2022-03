Entuzjaści LEGO i wielbiciele Powrotu do przyszłości już wkrótce będą mogli zbudować swój wehikuł czasu z klocków. Producent przygotowuje wyjątkowo szczegółowy model.

Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości z klocków LEGO

Kultowy DeLorean DMC-12 przerobiony na wehikuł czasu pozostaje jednym z najsłynniejszych pojazdów w popkulturze. Dla wielu to właśnie on jest głównym bohaterem filmów z serii Powrót do przyszłości. Wkrótce powróci jako zestaw LEGO – dopracowany w najmniejszych szczegółach.

W pudełku zestawu o numerze 10300 znajdą się 2 minifigurki przedstawiające Emmeta i Marty’ego oraz ponad 1800 klocków. Z większości z nich zbudujemy DeLoreana ze szczegółowo odwzorowaną karoserią, świecącym kondensatorem strumienia, pełnym detali wnętrzem, składającymi się kołami i najrozmaitszymi akcesoriami.

Dzięki tym ostatnim odtworzymy wehikuł czasu przypominający ten z części pierwszej, drugiej lub trzeciej. Jest bowiem maszt z piorunochronem, jest reaktor Mr. Fusion i jest też charakterystyczny obwód drukowany na maskę.

Ile kosztuje zestaw LEGO 10300?

Zestaw LEGO Wehikuł czasu z „Powrotu do przyszłości” 10300 już wkrótce uświetni swoją obecnością półki pierwszych entuzjastów – na półki sklepowe z kolei trafi bowiem już 1 kwietnia. Cena wyniesie 799,99 zł.

