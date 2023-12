Szkolna informatyka nie nadąża za zmieniającym się światem i rozwojem technologicznym. Można ją unowocześniać albo wprowadzić nowy przedmiot – skupiający się na cyfrowych kompetencjach i cyberbezpieczeństwie. Tym właśnie ma być „lekcja cyfrowa”.

Biorąc pod uwagę cyfryzację wszystkiego, co dookoła, informatyka w szkole to bardzo ważny przedmiot. Niestety trudno nie odnieść wrażenia, że nie nadąża za technologicznym rozwojem na świecie. Odpowiedzią na to ma być „lekcja cyfrowa” zaproponowana przez wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (cytowanego przez CyberDefence24).

– Powinniśmy mieć więcej przedmiotów dotyczących cyfrowej rzeczywistości dla młodzieży – powiedział minister Gawkowski. Przyznał, że zamierza zwrócić się do minister edukacji Barbary Nowackiej i zasugerować wprowadzenie „lekcji cyfrowej” do programu nauczania od pierwszej klasy szkoły podstawowej. – Skoro dzieci potrafią w wieku trzech, pięciu czy siedmiu lat doskonale obsługiwać tablet, to trudno, abyśmy tego problemu nie zauważali i nie kształcili ich w tym kierunku.

Czego „lekcja cyfrowa” nauczy dzieci w polskich szkołach?

Na „lekcji cyfrowej” dzieci miałyby się uczyć o bezpieczeństwie w sieci oraz praktycznym wykorzystaniu urządzeń elektronicznych i programów w codziennym życiu. Całość miałaby także stawiać na rozwój cyfrowych kompetencji o raz takich umiejętności jak krytyczne myślenie, odpowiedzialność, kreatywność czy współpraca.

Zatem podczas gdy informatyka służy nauce tego, jak działa komputer, czym jest internet i jak korzystać z oprogramowania biurowego, „lekcja cyfrowa” uzupełniałaby tę wiedzę o to, jak dbać o swoją prywatność w sieci, jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać podczas korzystania z poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych oraz jak efektywnie szukać informacji i filtrować to, co się odnajduje.

Na razie to tylko przymiarki

Na razie jednak jest zbyt wcześnie, by mówić o nowym przedmiocie. Brakuje programu i brakuje też kadry. Niemniej jednak międzyresortowe rozmowy są ważnym krokiem, przybliżającym nas do wprowadzenia „lekcji cyfrowej”. Wyniki badań na temat świadomości zagrożeń czyhających w sieci pokazują zaś, że zdecydowanie jest takie zapotrzebowanie.

Źródło: CyberDefence24, inf. własna