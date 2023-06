Sztuczna inteligencja to nie tylko zagrożenie. Wykorzystujące ją boty mogą także realnie pomagać w nauce. Z takiego założenia wychodzą przedstawiciele Uniwersytetu Harvarda.

ChatGPT to prawdopodobnie najpopularniejsze narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Uniwersytet Harvarda przygotował swoją odpowiedź, z jedną, dość istotną różnicą. Zamiast podawać odpowiedzi na tacy, bot podpowiada tylko, gdzie i jak można je znaleźć. Słowem: zamiast ryby, daje człowiekowi wędkę. Taki model ma na celu zaangażowanie studentów w proces nauki oraz zachęcenie ich do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Harvard odpowiada na ChatGPT. To sztuczna inteligencja pomyślana inaczej

Bot powstał jako wsparcie dla studentów i kursantów spoza uczelni, biorących udział w kursie Computer Science 50, znanym też jako po prostu CS50. To jeden z najbardziej popularnych kursów oferowanych na Harvardzie, obejmujący podstawy informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz programowania.

Jako że zainteresowanie jest ogromne, nie ma możliwości zaoferowania uczestnikom indywidualnej pomocy. Dzięki sztucznej inteligencji jednak studenci i kursanci mają zagwarantowany komfort nauki oraz możliwość dostosowania tempa i stylu pracy do swoich potrzeb – tak jakby każdy z nich miał swojego osobistego nauczyciela.

Bot CS50 ma wspierać uczestników kursu w zdobywaniu informacji, wykrywaniu błędów oraz pisaniu kodu. Co warto dodać, tak bot, jak i sam kurs jest dostępny nie tylko dla studentów Uniwersytetu Harvarda, ale także dla osób spoza uczelni, które mogą uczestniczyć w nim przez internet. Całość jest w dodatku oferowana za darmo.

Czy to zmieni kierunek rozwoju sztucznej inteligencji?

Zastosowanie sztucznej inteligencji przez Uniwersytet Harvarda stanowi istotny punkt zwrotny. Dotychczas przedstawiciele uczelni wyższych często postrzegali AI jako zagrożenie. Teraz jednak mamy dowód na to, że odpowiednio zmodyfikowana sztuczna inteligencja może być nie tylko wyręczać, ale też pomagać studentom. Być może przyczyni się to do rozwoju sztucznej inteligencji w odpowiedzialny sposób.

Źródło: TechSpot, The Harvard Crimson