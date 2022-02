Targi MWC 2022 obfitują w premiery nowego sprzętu. Wśród nowości dla graczy warto zwrócić uwagę na ulepszone laptopy Lenovo IdeaPad Gaming 3 i IdeaPad Gaming 3i – sprzęt kusi nie tylko ciekawą stylistyką, ale też bardzo dobrą specyfikacją.

Premiera laptopów Lenovo IdeaPad Gaming 3 i IdeaPad Gaming 3i

Pierwsze co rzuca się w oczy, to odświeżone wzornictwo laptopów. Nadal mamy do czynienia z efektowną stylistyką (przygotowano dwie wersje kolorystyczne - Onyx Grey i Glacier White), ale producent nieco zmodyfikował bryłę i przesunął złącza na tylną część obudowy, co powinno ułatwić dostęp do portów i ułożenie kabelków.

Nowe modele pojawią się w wersjach 15,6- i 16-calowych z ekranami IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i WHQD (2560 x 1440 px). Warto dodać, że producent zastosował tutaj matryce o odświeżaniu 165 Hz ze 100% pokrycia palety sRGB, zatem można liczyć na bardzo dobrą jakość obrazu.

Graczy powinna także przyciągnąć klawiatura z 4-strefowym podświetleniem RGB. Przy okazji zaprezentowano też bezprzewodową mysz Lenovo Legion M600s Qi, która ma wyróżniać się ergonomią i świetnymi parametrami (w środku zainstalowano sensor Pixart 3370).

Nowe, wydajniejsze podzespoły

Nowe wersje laptopów to nie tylko usprawniona konstrukcja, bo producent zastosował najnowsze podzespoły. Seria IdeaPad Gaming 3 to modele z niższej półki - w sprzedaży pojawią się konfiguracje z procesorami AMD Ryzen 6000H (IdeaPad Gaming 3) i Intel Core 12. generacji (IdeaPad Gaming 3i).

Oprócz tego zastosowano do 32 GB pamięci DDR5-4800 (AMD) lub DDR4-3200 (Intel), karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3000 (maksymalnie RTX 3060) i szybki dysk SSD PCIe o pojemności 1 TB. Konfiguracje z procesorami Intel występują też z kartami Intel Arc, ale producent nie ujawnia tutaj dokładnej specyfikacji.

Warto dodać, że producent zadbał też o odpowiednie chłodzenie komponentów. W obudowie znalazły się cztery otwory wentylacyjne zapewniające o 20% lepszą wentylację, a zastosowane wentylatory mają generować o 10% większy przepływ powietrza względem poprzedniej konstrukcji.

Zainteresowany nowym Lenovo IdeaPad Gaming 3? Musisz jeszcze poczekać

Zainteresowani nowymi laptopami Lenovo IdeaPad Gaming 3 muszą uzbroić się w cierpliwość. Modele IdeaPad Gaming 3i z procesorami Intel mają być dostępne od maja (15,6-calowy) lub czerwca (16-calowy) – najtańsze konfiguracje mają kosztować 1099 euro. Na modele IdeaPad Gaming 3 z procesorami AMD trzeba będzie poczekać jeszcze dłużej – do czerwca (15,6-calowy) lub lipca (16-calowy), ale za to będą trochę tańsze, bo podstawowe konfiguracje mają kosztować 999 euro.

