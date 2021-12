LG UltraGear (17G90QTM) to pierwszy w historii tej firmy gamingowy laptop. Co będzie miał do zaoferowania tym, którzy zdecydują się na zakup?

LG UltraGear, pierwszy taki od LG

W kwietniu, po wielu wcześniejszych plotkach, LG wywiesiło białą flagę i oficjalnie ogłosiło wycofanie się z rynku smartfonów. Zapowiadano wtedy skoncentrowanie się na obszarach, w których firma ma się lepiej. Okazuje się jednak, że to nie wszystko bo jednocześnie planowane są inwestycje w nowe sektory rynku. Wprawdzie z laptopami LG miało już do czynienia, ale laptopem gamingowym chwali się po raz pierwszy.

Nie zaskakuje, że rozszerzy on linię UltraGear. Podobnie jak to, że ma być spokrewniony z innymi laptopami LG, konkretnie tymi z linii LG gram. Głównie pod względem konstrukcji, która ma być bardzo poręczna. Mimo dużego ekranu i sporej baterii oraz wydajności, waga nie przekroczy 2,7 kilograma. LG UltraGear zostanie też wyposażony w aluminiową obudowę (czarną z fioletowymi akcentami) oraz, jakżeby inaczej, klawiaturę z podświetleniem RGB (dla każdego klawisza).

„Laptop do gier LG UltraGear ma wszystko, co potrzebne, aby zmierzyć się z najnowszymi grami, zapewniając płynną, responsywną rozgrywkę, której chcą wszyscy gracze. Nasz pierwszy w historii laptop do gier, 17G90Q, wyróżnia się na tle konkurencyjnych produktów dzięki wysokiej klasy specyfikacji, dużemu, wysokiej jakości ekranowi oraz eleganckiej, lekkiej konstrukcji, która maksymalizuje wygodę i przenośność.” - Seo Young-jae, starszy wiceprezes i szef jednostki biznesowej IT w LG

Przejdźmy jednak do dla wielu najważniejszych kwestii. Konkretów odnośnie podzespołów. Za wydajność odpowiadać ma tutaj procesor Intel Tiger Lake H 11. generacji współpracujący z kartą graficzną NVIDIA GeForcerTM RTX 3080 Max-Q, dwukanałową pamięcią RAM o pojemności maksymalnie 32 GB i dyskiem SSD.

Ekran faktycznie będzie duży, bo 17,3-calowy. Postawiono na panel IPS o proporcjach 16:9, rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 300 Hz. Akcentowany jest też system chłodzenia z komorą parową oraz nacisk na jak najlepszy dźwięk, dzięki wbudowanemu systemowi głośników dwukanałowych i obsłudze technologii DTS:X Ultra.

Specyfikacja LG UltraGear (17G90QTM)

ekran IPS, 17.3 cala, Full HD, 1 ms, proporcje 16:9, częstotliwość odświeżania 300 Hz

procesor Intel Tiger Lake H 11. generacji

16 GB / 32 GB pamięci RAM DDR4

karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q

dysk SSD M.2 o pojemności do 1 TB

kamerka Full HD z mikrofonem stereo

Wi-Fi 6E, Intel Killer Wireless

klawiatura z podświetleniem RGB, głośnik 2-drożny (2.0 W x 4) z DTS X Ultra, czytnik linii papilarnych na przycisku włączania

bateria 93 Wh

wymiary 400 x 271,6 x 20,9 - 21,4 mm

waga 2,64 kg

Kiedy można będzie kupić gamingowego laptopa LG?

Nie będzie to natychmiastowy debiut na rynku. W oficjalnym komunikacie LG podaje, że LG UltraGear zadebiutuje w pierwszym kwartale 2022 roku, ale tylko w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Mieszkańcy innych regionów też będą mieli okazję po niego sięgnąć, ale w późniejszym, nieokreślonym jeszcze terminie.

Trudno teraz o ostateczne osądy, zwłaszcza przy tajemniczej cenie, a wedle producenta (tego i każdego innego) jak zawsze przy takich okazjach wszystko wygląda świetnie. Dopiero testy to zweryfikują. Jakie są Wasze pierwsze odczucia co do tego modelu i jego specyfikacji? Czy LG faktycznie właśnie tutaj powinno szukać nowych klientów?

Źródło: LG