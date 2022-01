ASUS jest producentem srogich laptopów i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma wątpliwości również co do tego, że w 2022 roku laptopy ASUS ROG będą jeszcze lepsze. Choćby dzięki procesorom Ryzen 6000 i Core 12-tej generacji.

ASUS ma sporo pomysłów na ulepszenie swoich topowych laptopów i bynajmniej nie ogranicza się do zainstalowania w nich najnowszych procesorów i kart graficznych. Ulepszenia dotyczą praktycznie każdego elementu, ale... po kolei. Na początek dość powiedzieć, że skupiono się na takich elementach jak mobilność, wydajność, ulepszonym chłodzeniu, lepszych wyświetlaczach oraz na designie. Oto co pokazał ASUS na CES 2022.

Co 2022 przyniesie w laptopach ASUS ROG?

Tak, oczywiście zgadliście. W nowych laptopach ASUS ROG znajdą się oczywiście nowe procesory Intel Core 12-tej generacji (a więc i pamięci DDR5 do 4800 MT/s), jak i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti oraz 3080 Ti. Ale, ale - nie zapomniano o świetnych układach z firmą AMD i można oczywiście liczyć na modele z procesorami Ryzen 6000 oraz układami Radeon S.

Coś nowego w kwestii portów? A jakże - można będzie oczywiście liczyć na Thunderbolt 4, ale i na USB 4. ASUS wspomina o przepustowości 20 Gb/s (czyli standardzie zwanym również 2x2), ale z opcjonalnym zwiększeniem przepustowości do 40 Gb/s, czyli dokładnie tyle ile oferuje Thunderbolt 4. Wybrane modele będą wyposażone nawet w dwa gniazdka M.2 zgodne ze standardem PCI Express 4.0 (x4).

W kwestii ulepszone chłodzenia można oczywiście liczyć na ciekły metal firmy Thermal Grizzly, który zapewni temperatury niższe aż o 10 stopni. Są tu finy o grubości 0,1 mm, do sześciu ciepłowodów w jednym systemie chłodzącym, komory parowe, tunele antykurzowe, czy w końcu tryb 0 dB.

A co zmieniono w kwestii wyświetlaczy? Jak pamiętamy, w 2021 laptopy ASUSa mogły się pochwalić nawet matrycami o odświeżaniu 360 Hz, przy czasie dostępu 3ms. W 2022 kolejne laptopy zmienią proporcje z 16:9 na 16:10 - a chodzi oczywiście o wykorzystanie jak największej przestrzeni na ekran. Z innych niespodzianek mamy ROG Nebula Display - te ekrany będą mogły pochwalić się obsługą Dolby Vision (w zależności od wersji będą oferować 500 lub 1000 nitów), rozdzielczość 4K 120 Hz+, czy FHD 240 Hz+, walidację Pantone, czy 100% pokrycie barw DCI-P3.

Na co jeszcze można liczyć? Oczywiście na Wi-Fi 6E, czy też zasilacze USB-C (do 100W PD), które mają umożliwiać naładowanie laptopa do 50% w czasie 30 minut.

ASUS ROG STRIX G15/G17

Nie mogło tu zabraknąć najnowszych procesorów AMD zaprezentowanych na CES 2022 - może być to nawet AMD Ryzen 6900HX z DDR5 4800 MHz, a w przypadku układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Dodajcie do tego ekran z Dolby Vision, dźwięk Dolby Atmos, SSD PCIe 4.0 i ekrany FHD 360 Hz lub QHD 240 Hz.



ASUS ROG STRIX 2022

A może wolą państwo Intela? W takim wypadku możecie liczyć nawet na Core i9-12900H (oczywiście z DDR5), a na deser oczywiście Thunderbolt 4 (z zachowaniem wszystkich innych wodotrysków).

ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Maszynek spod znaku Duo przedstawiać nie trzeba, bo ich dwa ekrany są niezwykle charakterystyczną cechą. A co powiecie na to, żeby ekran główny w nowym Zephyrusie Duo miał dwa profile wyświetlania? Mianowicie może pracować w rozdzielczości UHD w 120 Hz lub w FHD 240 Hz. Nie mogło tu zabraknąć nowego ekranu ROG Nebula HDR (wspomniana wersja z jasnością 1000 nitów i opartego na mini LED), najmocniejszego modelu procesora AMD Zen 3+ czyli Ryzen 6980HX, jak układu graficznego GeForce RTX 3080 Ti. Laptop jak marzenie, ale z pewnością tanio nie będzie.



ASUS ROG Zephyrus 16 - jeszcze lepsza stacja robocza z dwoma ekranami

ASUS ROG Zephyrus G14

Niewielkie, ale niezwykle wydajne G14 również wzbogacą się o ekrany o proporcjach 16:10, a bajerancki wyświetlacz na klapie (AniMe Matrix) stanie się jeszcze nieco bardziej zaawansowany.



ASUS ROG Zephyrus G14

Pomijając kilka pomniejszych, ale nie mniej istotnych ulepszeń jak wprowadzenie komór parowych, czy ekranów ROG Nebula Display, będziemy tu mogli liczyć na choćby na nowe Radeony w wersjach S, nawet do modeli 6800S. Nie zabraknie tu nowych procesorów Ryzen 6000 oraz pamięci DDR5.

ASUS ROG Flow Z13

Pamiętacie testowanego na naszych łamach ROG Flow X13? Przypominamy, że był to 13-calowy laptop z zewnętrznym modułem mieszczącym kartę graficzną. Tym razem wewnątrz Flow Z13 znajdzie się procesor Core 12900H i GeForce RTX 3050 Ti (w najwydajniejszej wersji). Zewnętrzny moduł XG wciąż będzie krył GeForce RTX 3080.



ASUS ROG Flow Z13 - wydajne maleństwo jako stacja robocza

A co z niezwykle popularną serią TUF (oraz TUF Dash) łączącą dobre podzespoły i jeszcze lepsze ceny? Tu znajdziemy między innymi modele Ryzen 7 6000 i Core i7 12-tej generacji razem z układami graficznymi GeForce RTX serii 3000.

Wygląda na to, że w nowym roku ciekawych laptopów do testowania na pewno nam nie zabraknie...