Jest olbrzymi i wykonany przy użyciu najnowszej technologii Micro LED – tej, która działa podobnie do OLED-ów i dzieli z nimi zalety, ale pozwala uzyskać dużo wyższą jasność i jeszcze lepsze odwzorowanie kolorów. Najnowszy telewizor LG Magnit to urządzenie ze świata marzeń.

Imponujący kolos – 272-calowy telewizor LG Magnit

Nowy telewizor LG Magnit ma ogromny, 272-calowy wyświetlacz Micro LED o rozdzielczości 8K. W mieszkaniu – nawet dużym – raczej się nie zmieści, ale producent twierdzi, że będzie to „doskonałe rozwiązanie do prezentowania sztuki medialnej w przestrzeni publicznej, […] salach konferencyjnych czy lobby korporacyjnym i hotelowym”.

Ten telewizor – za sprawą głębokiej czerni i wiernej reprodukcji kolorów – ma się świetnie sprawdzić przy prezentowaniu sztuki. Jej odbiór w różnych warunkach i środowiskach ułatwią ponadto szerokie kąty widzenia oraz konstrukcja odporna na uszkodzenia spowodowane deszczem, kurzem, wyładowania elektrostatycznymi czy nawet ludzkimi dotknięciami.

Telewizor – marzenie. I tak (na razie) pozostanie

To telewizor ze świata marzeń i najpewniej długo jeszcze w tej sferze pozostanie. Choć możliwość jego produkcji została potwierdzona, to sprzedaż, a co za tym idzie – zakup, stanowi już zupełnie inną historię. Przede wszystkim ze względu na cenę – dość powiedzieć, że dużo mniejszy przecież, bo 110-calowy telewizor Micro LED marki Samsung kosztuje… blisko 700 tysięcy złotych.

Po co więc LG w ogóle pokazuje to urządzenie i po co my podejmujemy ten temat? Po pierwsze – jak już zostało to wspomniane – powstało ono z myślą o zastosowaniach profesjonalnych. Po drugie: stanowi świetny przykład tego, jakie możliwości stwarza dziś technologia. A pewnego dnia… cóż, to co dziś jest standardem w naszych domach też jeszcze niedawno było często tylko „eksperymentem”.

Telewizory Micro LED stają się bardziej przystępne

Tymczasem technologia Micro LED rzeczywiście powoli będzie wdzierać się do naszych domów. Jednym z pionierów jest firma Samsung. Poza wspomnianym 110-calowym kolosem za 675 tysięcy złotych w jej ofercie w tym roku znajdą się także mniejsze modele. Dzięki firmie Audio Color kupimy w Polsce model o przekątnej 76 cali. Jego cena wciąż jest olbrzymia, ale brzmi już zdecydowanie lepiej – wyniesie około 430 tysięcy złotych.

Źródło: Tom’s Guide, LG, informacja własna