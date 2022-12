W Polsce znalazł się pierwszy chętny na telewizor za 675 tysięcy złotych. Samsung oficjalnie potwierdził, że sprzedał pierwszy egzemplarz urządzenia ze 110-calowym wyświetlaczem Micro LED.

Samsung sprzedał 110-calowy telewizor Micro LED za 675 000 złotych

W ubiegłym miesiącu do Polski dotarł wreszcie pierwszy telewizor Samsung Micro LED. Głośno było o nim nie tylko ze względu na zastosowaną technologię Micro LED, w której upatruje się następcy OLED-ów, ale też z powodu ceny. Za 110-calowe urządzenie trzeba bowiem zapłacić… 675 tysięcy złotych. Dziś dostaliśmy potwierdzenie, że ktoś się wreszcie skusił.

Samsung podzielił się w rozesłanej notce prasowej informacją, że znalazł się pierwszy nabywca 110-calowego telewizora Micro LED w Polsce. I choć w najbliższych miesiącach pewnie niewiele osób do niego dołączy, to firma chwali się, „ta bezprecedensowa sprzedaż otwiera nowy rozdział dla kategorii ekranów superpremium na naszym rynku”. I jakkolwiek by to nie brzmiało, trudno zaprzeczyć.

Oczekujemy zaawansowanych technologii przyszłości

W dalszej części notki Samsung przekonuje, że ta sprzedaż oznacza, iż „konsumenci już dziś oczekują najbardziej zaawansowanych technologii przyszłości”. Cóż, powiedziałbym, że i tak, i nie. Bo o ile faktycznie jako Polacy lubimy nowinki technologiczne, to aktualny popyt na Micro LED-y nie będzie raczej jakkolwiek zauważalny. Obecnie to rozwiązanie jest po prostu za drogie.

Niemniej jednak dobrze jest widzieć, że Samsung wierzy w tę technologię i zamierza ją rozwijać. To daje bowiem nadzieję na to, że z czasem wyświetlacze Micro LED staną się wyraźnie tańsze i zaczną stanowić jakąkolwiek sensowną opcję dla kolejnych grup odbiorców – już nie tylko multimilionerów. A to dobrze, bo Micro LED-y zachowują wszystkie atuty OLED-ów, dodają kilka swoich i eliminują to, co w OLED-ach nie gra tak jak powinno.

„Wspaniale jest obserwować tę technologiczną ewolucję: od konceptu po finalny produkt, który dziś zachwyca widzów na całym świecie. Modułowy ekran MICRO LED Samsung pokazał szerszej publiczności już podczas targów CES 2018 w Las Vegas. Dziś możemy potwierdzić, że pierwszy taki telewizor został już zainstalowany u klienta w Polsce. To niesamowite, jak szybko postępuje technologia” – skomentował Grzegorz Stanisz z Samsung Electronics Polska.

Źródło: Samsung Polska, informacja własna