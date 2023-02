Firmy Samsung i Audio Color zapowiedziały, że już w kwietniu na polskim rynku pojawią się cztery modele telewizorów Micro LED, w których upatruje się pogromców OLED-ów. Będą mieć przekątne o 76 do 114 cali.

Telewizory Micro LED w Polsce: od 76 do 114 cali

Jest kilka powodów, dla których technologia Micro LED ma przewagę nad OLED-ami. W skrócie jednak można by to zawrzeć w słowach, że oferuje ona wszystkie atuty OLED-ów (takie jak głęboka czerń czy niemal nieskończony kontrast), a równocześnie eliminuje jej minusy (związane przede wszystkim z niską jasnością i krótszą żywotnością).

Do tej pory w Polsce szerzej dostępny był wyłącznie jeden model telewizora Micro LED – urządzenie marki Samsung o przekątnej 110 cali. Producent pochwalił się nawet, że znalazł się chętny na zakup tego kolosa wycenianego na… 675 tysięcy złotych. W tym roku dołączą do niego cztery kolejne urządzenia: jeszcze większy (o przekątnej 114 cali) i trzy mniejsze (w rozmiarach 101, 89 i 76 cali).

Będzie taniej? Tak. Będzie tanio? W żadnym razie

Wyłącznym dystrybutorem tych telewizorów w Polsce jest firma Audio Color. Poza informacją o dostępności podzieliła się ona także przybliżonym cennikiem urządzeń. Mniejsze przekątne sugerowały niższe ceny i rzeczywiście takie są. Niemniej jednak w żadnym wypadku nie można ich nazwać niskimi.

Wygląda to mianowicie tak, że za najmniejszy, 76-calowy Samsung Micro LED TV zapłacimy ok. 430 tysięcy złotych. I tak, jest to najtańsza z dostępnych opcji. Najdroższy, 114-calowy model będzie natomiast kosztować okrągłe 700 tysięcy złotych. Wszystkie te telewizory będą dostępne w sprzedaży od kwietnia tego roku.

Rewolucja? Tak, ale czy już teraz?

„Rozwój portfolio telewizorów Micro LED to duży krok naprzód dla całej branży. Prezentując te najbardziej luksusowe i nowoczesne ekrany na targach CES także w mniejszych przekątnych Samsung potwierdza, że to technologia, która ma coraz większą szansę zrewolucjonizować domową rozrywkę” – skomentował Grzegorze Stanisz z polskiego oddziału Samsung Electronics.

Trudno nie zgodzić się tu z samsungowym szefem sprzedaży i marketingu działu RTV. Faktycznie telewizor Micro LED kupimy w tym roku za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Wydaje się jednak, że tak długo, jak będą to sześciocyfrowe ceny, nie może być mowy o rewolucji w domowej rozrywce, bo po cóż to za domowa rewolucja, jeśli prawie nikt nie może jej doświadczyć…

Źródło: Samsung, Audio Color