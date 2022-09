Technologia micro LED przyniesie prawdziwą rewolucję na rynku telewizorów. Co do tego nie mamy wątpliwości. Pytanie nie brzmi „czy?”, lecz „kiedy?”. Mamy za to trochę czasu, by poznać ją bliżej. A zatem…

Co to jest micro LED? I czy jest lepsze niż OLED?

Micro LED to nowoczesna technologia panelowa, w której należałoby widzieć trzecią kategorię, obok LCD i OLED. Na dobrą sprawę oferuje zalety jednego i drugiego rozwiązania, eliminując równocześnie ich wady. Technologia doskonała? Byłaby taka, gdyby nie cena, ale do tego jeszcze dojdziemy.



Samsung pokazał swoje telewizory micro LED na targach IFA 2022.

Zacznijmy od podstaw. Aktualnie możesz wybrać telewizor OLED lub LCD (z podświetleniem LED). Ten drugi jest w stanie zaoferować większą jasność i dłuższą żywotność. Przegrywa jednak z OLED-ami pod względem kontrastu i głębi czerni, a wynika to z jego charakterystyki…

W przypadku LCD mamy panel, który jest podświetlany mniejszą lub większą ilością diod LED (które są umieszczone na krawędziach albo bezpośrednio za ekranem, odpowiadając za oświetlenie danego obszaru wyświetlacza). W panelu OLED jednak nie ma takiego podziału (na ekran i podświetlenie), bo każdemu pikselowi na ekranie odpowiada dioda, która może być indywidualnie zaświecona lub zgaszona – to dlatego czerń jest doskonała (jest reprezentowana przez wyłączoną diodę), a kontrast może być właściwie nieskończony.

Dlaczego jednak tak się rozpisujemy na temat OLED-ów, skoro tematem artykułu jest technologia micro LED? Ano dlatego, że te dwie mają ze sobą sporo wspólnego. W panelach micro LED także każdy piksel świeci się indywidualnie. Są jednak dwie istotne różnice. Po pierwsze: diody nie są organiczne (w przeciwieństwie do OLED), co pozwala na osiągnięcie dużo wyższej jasności i wydłużenie żywotności (na poziomie tradycyjnego podświetlenia LED).

Znacznie istotniejsza jest natomiast druga różnica. Podczas gdy w panelu OLED każdy piksel jest reprezentowany przez jedną diodę, która następnie jest filtrowana w celu uzyskania odpowiedniej barwy, w przypadku technologii micro LED każdemu pikselowi odpowiadają trzy mikroskopijne diody: czerwona, zielona i niebieska. Efekt? Możliwość uzyskania znacznie bardziej precyzyjnego koloru i 100-procentowej intensywności świecenia.



Tu porównanie technologii micro LED i tradycyjnego podświetlenia LED.

Podsumowując: panel micro LED składa się z wielu milionów samoświecących i indywidualnie sterowanych, ale nie organicznych diod, co pozwala na uzyskanie wysokiej jasności, idealnej czerni, nieskończonego kontrastu i żywych kolorów bez obaw o wypalanie ekranu czy problemy z żywotnością.

Micro LED a Mini LED – czy to nie to samo?

Micro LED, microLED albo i Micro-LED – można tę nazwę zapisywać różnie, ale zawsze będzie chodzić o tę samą technologię. Pod żadnym pozorem nie należy jednak mylić jej z Mini LED, bo to już zupełnie inne rozwiązanie.

O ile bowiem micro LED (za sprawą samoświecących diod) jest typem panelu, to Mini LED jest tylko rodzajem podświetlenia. Tak naprawdę w tym drugim przypadku mówimy o typowym wyświetlaczu LCD z tradycyjnymi sekcjami zasilania i filtrami kolorów, tyle tylko, że całość jest nieco wyższej jakości. Diody są tu bowiem zdecydowanie mniejsze, co pozwala na zwiększenie liczby stref podświetlenia. Krótko mówiąc: można liczyć na wyraźnie większy kontrast i brak rozmaitych problemów świetlnych na ekranie, ale efekty dalekie są od tych, jakie oferuje technologia micro LED.

No i telewizory mini LED nie są niczym niespotykanym. Na rynku znajdziesz wiele urządzeń z takim podświetleniem, a ich ceny rozpoczynają się już od około 4000 złotych, co w zasadzie wiele mówi. Te dostępne modele to między innymi telewizory Samsung z rodziny Neo QLED, TCL serii C83 i C93, Philips z oznaczeniem PML czy LG z rodziny QNED. Tymczasem…

Jakie telewizory mają micro LED?

Telewizory micro LED są na razie praktycznie niespotykane. Owszem, co jakiś czas któryś producent wprowadza na rynek pojedyncze egzemplarze takich urządzeń, ale ze względu na rozmiar (powyżej 100 cali) i cenę (na poziomie kilkuset tysięcy złotych) są to produkty kierowane do bardzo wąskiej grupy odbiorców. Przykładowo, debiutujący w 2022 roku telewizor Samsung ze 110-calowym panelem micro LED kosztuje… 675 tysięcy złotych.

Oczywiście producenci będą pracować nad udoskonalaniem tej technologii, aby móc oferować wykorzystujące ją urządzenia w cenach, które będą choć trochę akceptowalne dla klientów. Nie stanie się to jednak najpewniej wcześniej niż za kilka lat.

Którą technologię zatem warto wybrać dziś?

Mini LED – szczególnie w połączeniu z technologią kwantową – jest dziś optymalnym wyborem dla osób, które preferują panele LCD. Takie urządzenia znajdziesz między innymi w ofercie firm Samsung, LG czy TCL.

Jeśli jednak zależy ci na możliwie wysokiej jakości obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego kontrastu i głębokiej czerni, to najlepszym wyborem będzie urządzenie z panelem OLED EX firmy LG Display albo QD-OLED firmy Samsung Display. W obu przypadkach ceny będą jednak zdecydowanie wyższe. …Choć mówimy tu o cenach na poziomie kilkumiesięcznego czynszu, a nie zakupu mieszkania na własność, jak w przypadku micro LED.

