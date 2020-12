LG QNED – zapamiętaj tę nazwę. Tak będą się nazywać najlepsze telewizory LCD w ofercie producenta z Korei Południowej. Znajdzie się w nich wszystko, co najlepsze.

LG QNED – Koreańczycy wyciskają z LCD-ków co się da

W listopadzie pojawiły się pogłoski, jakoby w planach LG były telewizory miniLED. Faktycznie tak się stanie – południowokoreański gigant zapowiedział, że w przyszłym roku jego ofertę uzupełnią takie właśnie modele. Będą to flagowe urządzenia z wyświetlaczami LCD, mające reprezentować bardzo wysoki poziom, choć wciąż poniżej OLED-ów.

LG QNED – tak będą określane nowe telewizory producenta z Korei. Co kryje się pod tym skrótem? Q oznacza kropki kwantowe (a więc technologię, którą kojarzymy przede wszystkim z QLED-ów Samsunga). N to NanoCell, a więc podobne rozwiązanie, z którego to jednak od lat słyną flagowe modele LCD marki LG). ED zaś – jak się domyślasz – to końcówka „LED”. To wszystko razem stanowi zapowiedź żywych i naturalnych kolorów oraz długiej żywotności.

Telewizory miniLED LG QNED – o co chodzi?

To, co najważniejsze, to że telewizory LG QNED wykorzystają podświetlenie miniLED. Co to tak właściwie oznacza? Technologia ta bazuje na tym samym rozwiązaniu, co standardowe LED, ale „mini” nie wzięło się znikąd – diodowe chipy są zdecydowanie mniejsze (około 100-200, a nie 300 mikrometrów), dzięki czemu możliwe jest podzielenie ekranu na więcej stref wygaszania, a to zaś przekłada się na wyższy kontrast.

Flagowy, 86-calowy telewizor LG QNED będzie wyposażony w 100-hercowy panel LCD o rozdzielczości 8K, podzielony na prawie 2500 stref lokalnego ściemniania. Choć to wciąż daleko do ponad 100 milionów subpikseli oferowanych przez OLED-y, „miniLED oferuje aktualnie najlepszą jakość telewizorów LCD” – jak zapewnia LG. Oprócz flagowca pojawi się też 9 innych modeli 8K i 4K (w obu przypadkach mówimy o klasie 100 Hz).

Kiedy premiera i co na to konkurencja?

Prezentacji telewizorów LG QNED (w których należy dopatrywać się opcji LCD dla osób oczekujących klasy premium) doczekamy się na targach CES 2021. Samsung tego jeszcze nie potwierdził, ale spodziewamy się, że i on pokaże podczas tej imprezy swoje modele z podświetleniem miniLED. Pierwsze urządzenie w tej technologii wprowadził na rynek TCL – sprawdź nasz test telewizora X10.

