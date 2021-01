Firma Sony zaprezentowała swoje najlepsze telewizory na 2021 rok. Nowa rodzina nosi nazwę Bravia XR i ma cechować się jakością obrazu i dźwięku, jakiej dotąd nie mieliśmy okazji doświadczyć.

Telewizory Sony 2021 z nowym serduszkiem

Cognitive Processor XR. Tak brzmi nazwa serca telewizorów Sony Bravia XR na rok 2021, dzięki któremu będą one w stanie zaoferować tak wiele. Wykorzystuje sztuczną inteligencję i zaawansowane algorytmy, aby analizować obraz nie tylko klatka po klatce, ale i fragment po fragmencie, aby zapewniać spójny i naturalny wygląd sceny, jak również dostosowywać dźwięk do obrazu na ekranie. – „Niespotykane dotąd możliwości przyswajania, analizy i rozumienia dużych ilości danych pozwalają zoptymalizować każdy piksel, klatkę i scenę, by ostatecznie wygenerować najbardziej realistyczny obraz i dźwięk” – zachwala producent.

Na rodzinę Sony Bravia XR złoży się pięć serii: A90J i A80J z panelami OLED 4K, X95J i X90J z panelami LED 4K oraz Z9J z panelami LED 8K. Wspomniany wcześniej procesor jest tylko jedną z wielu wspólnych cech tych telewizorów. Inne to porty HDMI 2.1 (z VRR, ALLM i eARC), tryby Netflix Calibrated Mode i IMAX Enhanced, technologia XR Motion Clarity optymalizująca płynność, obsługa kinowych standardów Dolby Vision HDR i Dolby Atmos, technologia Ambient Optimization dostosowująca obraz i dźwięk do warunków w pomieszczeniu, funkcja obsługi głosowej oraz platformy streamingowe Bravia Core i Google TV.

Poznaj telewizory Sony A90J:

Poznaj telewizory Sony A80J:

Poznaj telewizory Sony X95J:

Poznaj telewizory Sony X90J:

Poznaj telewizory Sony Z9J:

Sony Bravia XR. Oto modele na rok 2021

Szczegóły na temat różnic pomiędzy poszczególnymi seriami nie są jeszcze do końca znane. Wiemy jedynie, że w najniższej z nich (X90J) zabraknie na przykład technologii X-Anti Reflection osłabiającej odblaski oraz że jedną z różnic pomiędzy A90J i A80J będzie typ podstawki. Wiemy za to, jakie rozmiary będą dostępne. I tak…

telewizory OLED 4K Sony Master A90J będą dostępne w rozmiarach 55, 65 i 83 cale ,

będą dostępne w rozmiarach , telewizory OLED 4K Sony A80J będą dostępne w rozmiarach 55, 65 i 77 cali ,

będą dostępne w rozmiarach , telewizory LED 4K Sony X95J będą dostępne w rozmiarach 65, 75 i 85 cali ,

będą dostępne w rozmiarach , telewizory LED 4K Sony X90J będą dostępne w rozmiarach 50, 55, 65 i 75 cali ,

będą dostępne w rozmiarach , telewizory LED 8K Sony Master Z9J będą dostępne w rozmiarach 75 i 85 cali.

Jest też coś dla „Kowalskiego” - telewizory Sony X85J i X80J

Można się spodziewać, że telewizory z układem Cognitive Processor XR będą sporo kosztować. Na szczęście Sony ma też coś dla zwykłych zjadaczy chleba – ze znanymi z ubiegłorocznych modeli procesorami 4K HDR Processor X1.

Będą to mianowicie telewizory X85J (w rozmiarach 43, 50, 55, 65, 75 i 85 cali) z panelami 100 Hz oraz X80J/X81J (w rozmiarach 43, 50, 55 i 65 cali) z panelami 50 Hz. W obu przypadkach można liczyć na optymalizację obrazu klatka po klatce dzięki 4K X-Reality Pro, dostosowywanie jakości do warunków w pomieszczeniu za sprawą Ambient Optimization, mocny dźwięk z głośników X-Balanced Speaker, obsługę Dolby Vision HDR i Dolby Atmos, porty HDMI 2.1 oraz system Android TV.

Dopełnieniem całości w tegorocznej ofercie Sony będzie 32-calowy telewizor LED W800. Szczegóły na jego temat są jednak nieznane.

