Jeśli tylko znajdą się chętni, system smart TV od LG – webOS – znajdzie się także na telewizorach innych producentów. Udzielanie licencji już wystartowało – no właśnie: czy aby na pewno „już”?

Smart TV od LG nie tylko dla LG

Firma LG pokazała w tym roku nową wersję swojego systemu smart TV: webOS 6.0 – będzie to największa aktualizacja od lat. Wygląda jednak na to, że nie jest to jedyna ważna wiadomość na temat tej platformy – okazuje się, że już wkrótce zobaczymy ją także na urządzeniach innych producentów.

Oprócz Android TV, z którego korzysta wiele firm, pozostałe systemy smart TV są raczej zarezerwowane przez konkretnych producentów dla nich samych. I tak, Panasonic rozwija MyHomeScreen, Samsung – Smart Hub (Tizen), a LG – webOS. Ten ostatni ma jednak jeszcze w tym roku trafić na urządzenia innych marek. Pierwszymi, którzy zdecydowali się na wykupienie licencji, są Konka i Blaupunkt. Na razie nie wiadomo, czy w ich ślady pójdą kolejni, być może bardziej liczący się na rynku producenci.



Tak wygląda interfejs webOS 6.0.

Można się jednak zastanawiać, czy rzeczywiście wśród dużych graczy znajdą się chętni na to, by wdrożyć u siebie webOS. Może być za późno, bo większość przekonała się już do Androida – to między innymi Sony, TCL, Philips, JVC, Toshiba, Sharp czy Xiaomi, a coraz śmielej o współpracy z Google wspomina nawet Panasonic.

webOS nie od wczoraj zbiera pozytywne recenzje

Są więc wątpliwości i to nawet pomimo tego, że system webOS od lat chwalony jest za szybkość działania, przejrzystość interfejsu, funkcjonalność oraz bogactwo aplikacji – w katalogu znajdziemy choćby serwisy YouTube, Netflix, Amazon Prime Video czy polskie Ipla i Player. Zdarzyło ci się korzystać z tej platformy? Jeśli tak, to jak ją oceniasz?

