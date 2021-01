Na tegoroczną ofertę telewizorów OLED marki LG złoży się aż 5 serii. Do trzech, które poznaliśmy kilka dni temu, dołączyły dwie kolejne – kierowane do tych, którzy nie chcą wydawać na takie urządzenie zbyt dużo pieniędzy. Przyjrzyjmy się im wszystkim.

Kilka dni temu LG zaprezentowało telewizory OLED na rok 2021, koncentrując się przede wszystkim na tych wyższych seriach: C1, G1 i Z1. Wspominało, że pojawią się też niższe serie A1 i B1. Właśnie poznaliśmy szczegóły na ich temat.

Nowe telewizory OLED od LG dla „Kowalskiego” – B1 i (jeszcze tańsze) A1

LG OLED B1 to seria, w której należy wypatrywać kontynuacji ubiegłorocznej BX. Będą to zatem telewizory wyposażone nieznacznie gorzej od C1 – tak jak one oferujące panele 4K klasy 100 Hz, z upłynnianiem Motion Pro, portami HDMI 2.1, HDR-em w formacie Dolby Vision IQ i funkcjami dla graczy. Nie znamy na razie zbyt wielu różnic pomiędzy tymi seriami, ale jedną, o której wiemy, jest nieco słabszy, nie wykorzystujący sztucznej inteligencji procesor Alpha 7 4. generacji.

W 2021 roku doczekamy się także tańszej, kierowanej do mniej wymagających użytkowników serii LG OLED A1. Te telewizory będą miały to samo serce i również zaoferują HDR w formacie Dolby Vision oraz funkcje dla graczy, ale jest kilka istotnych różnic. Po pierwsze: zostaną wyposażone w gorsze, 50-hercowe panele OLED. Po drugie: będą pozbawione portów HDMI 2.1 (będą miały HDMI 2.0, ale za to z obsługą eARC i automatycznego trybu gry).

Porównajmy telewizory LG OLED 2021: od A1 do Z1

LG OLED A1 LG OLED B1 LG OLED C1 LG OLED G1 LG OLED Z1 Rozdzielczość: 4K 4K 4K 4K 8K Typ panelu: OLED OLED OLED OLED evo OLED Odświeżanie: 50 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz Procesor obrazu: Alpha 7 4. gen. Alpha 7 4. gen. Alpha 9 4. gen. Alpha 9 4. gen. Alpha 9 4. gen. Upłynnianie: OLED Motion OLED Motion Pro OLED Motion Pro OLED Motion Pro OLED Motion Standard HDMI: 2.0 (eARC, ALLM) 2.1 (eARC, ALLM, HFR, VRR) 2.1 (eARC, ALLM, HFR, VRR) 2.1 (eARC, ALLM, HFR, VRR) 2.1 (eARC, ALLM, HFR, VRR) FreeSync/G-Sync: nie tak tak tak tak Styl: klasyczny klasyczny klasyczny Gallery Gallery Smart TV: tak, webOS 6.0 tak, webOS 6.0 tak, webOS 6.0 tak, webOS 6.0 tak, webOS 6.0 Dolby Vision IQ/Dolby Atmos: tak tak tak tak tak Game Optimizer: tak tak tak tak tak Przekątne: 48, 55, 65, 77 cali 55, 65, 77 cali 48, 55, 65, 77, 83 cale 55, 65, 77 cali 77, 88 cali

Co myślisz o tej ofercie? Która seria najbardziej trafia w twój gust?

Źródło: LG, FlatpanelsHD

