Pierwszy taki monitor. LG UltraGear evo GX9 sam poprawi obraz

LG UltraGear evo GX9 to pierwszy monitor z wbudowaną funkcją skalowania obrazu, która automatycznie poprawia jakość obrazu z dowolnego źródła. Dzięki temu gry, filmy i materiały w niższej rozdzielczości mają być ostrzejsze i bardziej szczegółowe.

LG zaprezentowało swój nowy monitor UltraGear evo GX9, który wyróżnia się nie tylko ogromnym, ultrapanoramicznym ekranem i zakrzywieniem 1500R, ale także nowatorską funkcją 5K2K AI Upscaling. Nowy model ma być atrakcyjnym wyborem zarówno dla graczy, jak i twórców treści, którzy oczekują najwyższej jakości obrazu, realistycznych kolorów i wyjątkowej szczegółowości w każdej scenie.

39-calowy panel Tandem OLED

Model LG UltraGear evo GX9 (39GX950B-B) wyróżnia się ekranem OLED o przekątnej 39 cali w formacie ultrapanoramicznym 21:9 - dzięki zakrzywieniu 1500R, monitor otacza pole widzenia, tworząc efekt niemal panoramiczny. Warto dodać, że zastosowany panel oferuje rozdzielczość 5120×2160 pikseli (5K2K), która zapewnia znacznie więcej detali niż typowy 32-calowy monitor 4K.

Warto zwrócić uwagę na jakość obrazu. GX9 wykorzystuje panel Tandem OLED 4. generacji z 10-bitową głębią kolorów. Producent chwali się pokryciem gamutu DCI-P3 do 99,5%. Kontrast typowy sięga 1 850 000:1, co połączeniu z wyświetlaczem HDR500 True Black pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno jasnych, jak i ciemnych scen.

Gracze powinni być zadowoleni

Nowy monitor LG nie zawodzi graczy. Matryca oferuje maksymalną częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji GtG wynoszący zaledwie 0,03 ms. Monitor obsługuje AMD FreeSync Premium Pro i NVIDIA G-SYNC compatible, co skutecznie redukuje tearing i zacinanie obrazu, zapewniając płynną rozgrywkę nawet w dynamicznych scenach.

Dodatkowo producent wprowadził tryb Dual Mode, który pozwala przełączyć się między trybem 5K2K (5120×2160) przy 165 Hz a WFHD (2560×1080) z częstotliwością 330 Hz, umożliwiając zwiększenie płynności przy niższej rozdzielczości.

Pierwszy monitor z wbudowanym skalowaniem obrazu

Jedną z nowości w GX9 jest funkcja 5K2K AI Upscaling, która pozwala poprawić jakość obrazu. Dzięki wbudowanemu procesorowi UltraGear evo monitor samodzielnie zwiększa rozdzielczość treści do natywnej rozdzielczości 5K2K, bez konieczności wymiany karty graficznej. Technologia działa w tle, automatycznie analizując obraz i poprawiając jego ostrość.

W teorii powinno to oznaczać, że starsze gry, filmy lub materiały w niższej jakości zyskują więcej szczegółów - brzmi to ciekawie z punktu widzenai np. grania na starszej konsoli. Nie wiadomo jednak, jak to będzie wyglądać na tle technologii wykorzystywanych przez karty graficznej (NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS), które wykorzystują specjalnej jednostki obliczeniowe.

Producent jeszcze nie ujawnił szczegółów dotyczących ceny i dostępności monitora.