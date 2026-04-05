Pies pogryzł mu procesor. Miał dużo szczęścia, sprzęt udało się naprawić

Co się stanie, jeśli pies pogryzie procesor? Sytuacja opisana na Reddicie wydawała się beznadziejna, ale trochę sprytu i szczęścia uratowały sprzęt.

Internet jest pełen niezwykłych historii, ale ta zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Użytkownik o pseudonimie MASTER_ANTAR opisał na platformie Reddit zdarzenie, które dla wielu właścicieli komputerów byłoby prawdziwym koszmarem. Jego procesor AMD Ryzen 5 5600 został… pogryziony przez psa.

Na pierwszy rzut oka sytuacja wyglądała na całkowicie beznadziejną. Zdjęcia dołączone do wpisu pokazywały układ w opłakanym stanie – liczne piny były powyginane, a niektórych brakowało całkowicie. Dla większości użytkowników oznaczałoby to jedno: sprzęt nadaje się wyłącznie do wyrzucenia.

Naprawa “domowymi” metodami

Zamiast jednak pogodzić się ze stratą, MASTER_ANTAR postanowił spróbować czegoś, co wymagało nie tylko cierpliwości, ale i sporej precyzji. Uzbrojony w zwykłą igłę, zaczął prostować wygięte piny procesora. To zadanie przypominało bardziej pracę zegarmistrza niż typową naprawę komputerową.

Ku zaskoczeniu wielu obserwujących, operacja zakończyła się sukcesem. Procesor udało się zamontować z powrotem w komputerze. Co jeszcze bardziej zdumiewające – sprzęt działał (historia wydarzyła się miesięcy temu i podobno od tego czasu nie było problemów ze sprzętem).

Jak to możliwe, że procesor działa?

Najbardziej intrygującą częścią tej historii jest fakt, że procesor funkcjonuje mimo brakujących pinów. W komentarzach szybko pojawiły się wyjaśnienia osób bardziej zaznajomionych z budową chipów.



Nie wszystkie piny w procesorach AMD Ryzen pod AM4 są niezbędne (źródło: Reddit Reddit: imskripted/Altirix)

Okazuje się, że nie wszystkie piny w procesorze odpowiadają za kluczowe funkcje. Część z nich pełni rolę zasilającą lub pomocniczą. W przypadku tego konkretnego egzemplarza MASTER_ANTAR miał ogromne szczęście – uszkodzone zostały właśnie te mniej krytyczne elementy.

Brak kilku pinów odpowiedzialnych za zasilanie może nie mieć zauważalnego wpływu na działanie procesora. Gdyby jednak uszkodzeniu uległy piny odpowiedzialne za komunikację danych lub obsługę interfejsów, procesor najprawdopodobniej nie uruchomiłby się wcale lub działałby niestabilnie.

Szczęście czy wyjątek od reguły?

Historia MASTER_ANTAR to przykład niezwykłego zbiegu okoliczności. Choć pokazuje, że czasem warto spróbować naprawy zamiast od razu wyrzucać sprzęt, nie należy traktować jej jako standardowego scenariusza.

W większości przypadków uszkodzenia pinów procesora kończą się jego trwałym unieruchomieniem. Nowoczesne układy są niezwykle precyzyjne, a nawet minimalne deformacje mogą prowadzić do poważnych problemów.