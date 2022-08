Poznaliśmy wymagania Lies of P – mrocznej produkcji przedstawiającej opowieść o Pinokiu szukającym Geppetta i stającym się człowiekiem.

Niedawno mieliśmy okazję, by zerknąć na świeżutki zwiastun i 12-minutowy gameplay Lies of P. Jeśli spodobało ci się to, co pokazano, możesz wreszcie przekonać się, czy dane będzie ci sprawdzić grę na własnym pececie. Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa NEOWIZ ujawniła wymagania sprzętowe. Jakiej mocy potrzebuje ten mroczny soulslike zainspirowany historią Pinokia?

Oficjalne wymagania Lies of P

Gra wykorzysta biblioteki DirectX 12 i nie obejdzie się bez co najmniej przyzwoitych podzespołów. Wymagania w żadnym razie nie są jednak tragicznie wysokie i na kilkuletnim pececie też powinno dać się pograć. Zresztą spójrz…

Konfiguracja minimalna:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-7500 lub AMD Ryzen 3 1200

lub Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 560

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7 8700 lub AMD Ryzen 5 3600

lub Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6700

Niestety nie wiemy, jakie rozdzielczości i płynności kryją się pod określeniami „minimalna” i „zalecana” konfiguracja. Nie wiemy również, czy Lies of P będzie obsługiwać jakieś zaawansowane techniki upscallingu lub efekty ray tracingu.

Jeśli nie pecet, to może konsola

Lies of P zmierza nie tylko na pecety, ale też na konsole obecnej generacji: Xbox Series X|S i PlayStation 5. Data premiery wciąż jest tajemnicą, ale spodziewamy się rynkowego debiutu w którymś momencie przyszłego roku.

Źródło: Neowiz, Dark Side of Gaming