Lies of P to jedna z gier, które podczas Gamescom 2022 doczekały się najobszerniejszych prezentacji. Twórcy zdecydowali się pokazać nie tylko zwiastun, ale i gameplay.

Pinokio bohaterem gry typu soulslike

Powstający nad Wisłą BLACKTAIL nie zapowiada się dla Was wystarczająco mrocznie? No to może Lies of P? Niektórzy mogli już wcześniej słyszeć o tym tytule, zapowiedź miała bowiem miejsce w zeszłym roku. Trwające targi Gamescom 2022 stały się dla twórców i wydawcy okazją do promowania tego soulslike [podgatunek RPG wywodzący się z serii Dark Souls - przyp. red.].

Nowy zwiastun z urywkami z rozgrywki bardzo dobrze wprowadza w klimaty, z jakimi będziemy mieli tu do czynienia. Zarysowuje również kilka postaci, w tym tę najważniejszą. Lies of P to produkcja zainspirowana doskonale znaną historią Pinokia. Razem z graczem wyruszy on na poszukiwania Geppetto, które będą usłane masą niezbyt przyjaźnie nastawionych potworów. Bohater nie będzie jednak bezbronny, a dodatkowo gadżety da się rozbudowywać. Co więcej, przewidziano też opcję zmieniania części jego ciała i uzyskania dzięki temu kolejnych możliwości. No i dodatkowo znaczenie dla rozwoju sytuacji oraz samego Pinokia będą miały... kłamstwa.

Lies of P zwiastun

Lies of P gameplay

Jesteście w gronie osób pochodzących z rezerwą do zwiastunów? Nie ma problemu, bo w tym przypadku twórcy zdecydowali się pokazać również konkretniejszy materiał z fragmenty rozgrywki.

Około 12-minutowy gameplay pozwala całkiem nieźle zapoznać się z kierunkiem, jaki obrało Round8 Studio i przyjrzeć się atrakcjom czekających w mieście Krat.

Kiedy premiera Lies of P?

Chociaż pokazano całkiem sporo, twórcy mają jeszcze trochę pracy. Nawet nie zająknęli się bowiem o dokładnej dacie premiery. Cały czas podtrzymywane są wcześniejsze wzmianki mówiące ogólnie o 2023 roku.

A na czym można będzie zagrać? To akurat nie tajemnica, Lies of P zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Trafi też do usługi Game Pass.

