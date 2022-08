Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Pamiętacie tę dziecięcą zabawę? Pewne nuty słowiańskiego folkloru docierają chyba do każdego. Za sprawą BLACKTAIL zasmakują go gracze.

BLACKTAIL z intrygującą zapowiedzią na Gamescom 2022

Na pokazie Gamescom Opening Night Live nie zabrakło twórców, ktorzy obrali sobie za cel przestraszenie graczy. Materiały z The Callisto Protocol czy The Outlast Trails to chyba najlepsze dowody. Na pokazie pojawiły się też polskie akcenty, chociażby Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties. Okazuje się jednak, że można mówić o jednym tytule, który wpisuje się w obydwie grupy. To właśnie BLACKTAIL.

Produkcja rozwijana przez rodzime (krakowskie) studio The Parasight może okazać się jedną z tych, które w największym stopniu przyciągają do siebie niebanalnym klimatem i fabułą. Twórcy chcą pokazać tu początki słowiańskiego mitu, gracze wcielą się w 16-letnią dziewczynę, Yagę. Na skutek oskarżeń o uprawianie czarów została ona wypędzona z osady. I właśnie w tym momencie kontrolę nad nią przejmą gracze, którzy będą musieli pomóc bohaterce uporać się z upiornymi duchami błąkającymi się po lesie i rozwiązać skrywane przez nią samą tajemnice.

BLACKTAIL to przygodowa gra akcji

Pod względem mechaniki BLACKTAIL określane jest jako przygodowa gra akcji, w której pojawią się również elementy RPG. Podejmowane decyzje będą przekładały się na kierunek rozwoju postaci.

Do walki wykorzystywany będzie przede wszystkim łuk oraz magiczna rękawica. Istotne może okazać się zbieranie odpowiednich zasobów, wytwarzanie nowych strzał oraz kompletowanie zaginionych przepisów pozwalających tworzyć eliksiry i skuteczniej rozwijać umiejętności bohaterki.

Data premiery i platformy docelowe BLACKTAIL

I jak, zainteresowani? Jeśli ujawnione informacje oraz zaprezentowany zwiastun BLACKTAIL wzbudziły Wasze zainteresowanie to jest dobra wiadomość. Jak sugeruje zresztą omawiany materiał wideo, BLACKTAIL zadebiutuje już zimą, w grudniu.

Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Wydawcą została firma Focus Entertainment.

Źródło: Focus Entertainment