Wo Long: Fallen Dynasty, nowa gra twórców serii NiOh

Prace nad Wo Long: Fallen Dynasty potwierdzono już jakiś czas temu, ujawniono nawet całkiem sporo informacji. Tyle tylko, że nie pokazywano najważniejszego, czyli jak faktycznie wygląda tu rozgrywka. W końcu taki stan rzeczy uległ zmianie. I chociaż zaprezentowany materiał wideo nie należy do najobszerniejszych, dość dobrze pokazuje, jakiego klimatu i jakich zmagań można oczekiwać.

Wo Long: Fallen Dynasty zabierze graczy do starożytnych Chin (końcówka rządów dynastii Han), w wizji twórców opanowanych przez demony. Trzeba będzie stawić im czoła, głównie przy pomocy chińskich sztuk walki. Do dyspozycji ma być przy tym ponad 10 rodzajów broni. Ogólnie Wo Long: Fallen Dynasty powinien charakteryzować wysoki poziom trudności. Coraz głośniej mówi się tutaj o licznych nawiązaniach do NiOh, czyli serii rozwijanej przez tego samego producenta, oraz Sekiro: Shadows Die Twice od FromSoftware.

„Jeśli chodzi o rozgrywkę, największą różnicą jest nacisk na szybkość. Nie ma wskaźnika wytrzymałości jak w Nioh, więc ciągle będziesz musiał stawiać czoła wielu sytuacjom, w których trzeba od razu zareagować. Możesz grać bardziej agresywnie, ale jest też wiele nowych sposobów unikania ataków wroga.” - Fumihiko Yasuda z Team Ninja

Względem serii NiOh należy oczekiwać nie tylko szybszego tempa, ale też większych przestrzeni. Poza tym, zabraknie wskaźnika wytrzymałości, ale pojawi się system Morale (dla graczy i przeciwników). Też istotny, gdy u wroga morale będą wyższe, ma stanowić większe wyzwanie w walce.

Wo Long: Fallen Dynasty - zwiastun z fragmentami rozgrywki

Kiedy premiera gry Wo Long: Fallen Dynasty?

Przy Wo Long: Fallen Dynasty będzie mogło bawić się spore grono graczy, gra powstaje bowiem z myślą o PC, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 4 i Xbox One. Potwierdzono również, że trafi do usługi Game Pass.

Kiedy można spodziewać się premiery? Na początku przyszłego roku. W połowie września twórcy oraz KOEI TECMO (wydawca) mają pojawić się z Wo Long: Fallen Dynasty na Tokyo Game Show 2022, gdzie zainteresowani będą mieli okazją zagrać na specjalnie przygotowanym stoisku. Można zatem spodziewać się wtedy nowych informacji, a niewykluczone, że i obszerniejszych materiałów wideo przybliżających tę produkcję.

Źródło: KOEI TECMO AMERICA, ign