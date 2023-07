Naukowcy z Korei Południowej ogłosili, że stworzyli przełomowy nadprzewodnik, który działa w temperaturze pokojowej i naturalnym ciśnieniu. Chociaż wciąż nie znamy wielu szczegółów, Koreańczycy są przekonani, że to „rewolucja” w dziedzinie nadprzewodnictwa.

Nadprzewodniki to materiały o unikalnych właściwościach, które pozwalają im przewodzić prąd elektryczny praktycznie bez żadnego oporu, co oznacza, że energia jest przekazywana z minimalnymi stratami. Jest to cecha niezwykle pożądana w wielu dziedzinach, jednak nadprzewodniki mają pewne ograniczenia.

Nadprzewodnik doskonały. Koreańscy naukowcy twierdzą, że go stworzyli

Zazwyczaj, aby nadprzewodniki działały poprawnie, potrzeba środowiska o bardzo niskich temperaturach i i bardzo wysokim ciśnieniu. Trzech naukowców z Korei Południowej twierdzi, że udało im się pokonać te przeszkody. Sukbae Lee, Ji-Hoon Kim i Young-Wan Kwon opracowlai LK-99.

Zespół badaczy z Korei Południowej ogłosił, że stworzył nadprzewodnik, który działa w temperaturze pokojowej i nie wymaga specjalnego ciśnienia do prawidłowego działania. Materiał LK-99 (oparty na ołowiu i apatycie) zachowuje ponoć swoje właściwości nadprzewodzące w temperaturze do 127 stopni Celsjusza.

Potencjał jest olbrzymi

Potencjalnych zastosowań dla takiego nadprzewodnika jest wiele. Można by go użyć do zwiększenia wydajności komputerów osobistych, eliminacji potrzeby stosowania ekstremalnego chłodzenia w urządzeniach medycznych i naukowych czy też do tworzenia niezwykle wydajnych energetycznie linii przesyłowych.

Chociaż informacje na temat wynalazku Koreańczyków nie zostały jeszcze opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym, są oni przekonani, że „ten projekt będzie przełomowym wydarzeniem historycznym, otwierającym nową erę”. Eksperci z branży sugerują jednak, aby na razie powstrzymać emocje. Jest zbyt wiele niewiadomych i potencjalnych problemów.

Zespół naukowców twierdzi, że proces syntezy tego rzekomo rewolucyjnego materiału nie jest szczególnie skomplikowany, co daje nadzieję, że w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się dalszych badań. Wtedy też powinniśmy poznać odpowiedzi, na które czekamy. Jeśliby zaufać Koreańczykom – jest na co czekać.

Źródło: The Register