G Cloud Gaming to najnowszy sprzęt firmy Logitech. O tyle nietypowy, że to przenośna konsola do gier. O tyle intrygujący, że ma naprawdę przyzwoitą specyfikację.

Konsola Logitech G Cloud Gaming – wreszcie coś nowego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma Logitech zaprezentowała swoją pierwszą konsolę do gier. Urządzenie nazywa się G Cloud Gaming i jest bardziej rywalką dla Steam Decka czy – ewentualnie Nintendo Switcha – niż PlayStation lub Xbox. To właśnie fani tej ostatniej marki mogą jednak być główną grupą odbiorców. Jest tak, ponieważ…

Logitech G Cloud Gaming to przenośna konsola do grania w ramach usługi Xbox Cloud Gaming. To oznacza, że możesz na niej grać w setki tytułów dostępnych w ofercie chmurowej platformy, nie wyłączając z tego gier w Xbox Game Pass Ultimate. To oczywiście wymaga też opłacania abonamentu. Jednak nie jest to jedyna opcja – można także skorzystać z usługi GeForce Now, jak również streamować gry ze Steama (przez SteamLink) i ze sklepu Google Play.



Tak wygląda konsola Logitech G Cloud Gaming. Na zdjęciu widać nie tylko komplet przycisków, ale też przejrzysty interfejs.

Przenośny Xbox z 7-calowym wyświetlaczem

Komfort grania powinien być całkiem niezły, bo konsolka waży niespełna pół kilograma, jest więc lżejsza od Steam Decka, ale cięższa od Switcha. Ma tymczasem 7-calowy wyświetlacz Full HD z 60-hercowym odświeżaniem. Szkoda tylko, że jest to panel IPS (a nie OLED), no i jasność mogłaby być nieco wyższa, bo 450 nitów to może okazać się mało, by wygodnie bawić się w ogrodzie.



Konsola jest lekka i dość smukła, ale ma też odpowiednio wyprofilowany kształt, by wygodnie się ją trzymało.

Z kolei o wydajność dba tutaj ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G, ale ze względu na chmurowy charakter tak naprawdę kluczowe jest tu oczywiście połączenie z siecią. Przyda się więc szybki Internet, z którego pozwoli skorzystać dwuzakresowe Wi-Fi 5 z 2x2 MIMO. Dopełnieniem całości jest komplet podstawowych przycisków oraz akumulator zapewniający około 12 godzin działania między ładowaniami.

Specyfikacja Logitech G Cloud Gaming: Procesor : 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 720G, do 2,3 GHz

: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 720G, do 2,3 GHz Pamięć : 4 GB LPDDR4X RAM oraz 64 GB pamięci flash

: 4 GB LPDDR4X RAM oraz 64 GB pamięci flash Typ ekranu : dotykowy wyświetlacz IPS 60 Hz o jasności 450 nitów

: dotykowy wyświetlacz IPS 60 Hz o jasności 450 nitów Przekątna i rozdzielczość ekranu : 7 cali, 1920 x 1080 px

: 7 cali, 1920 x 1080 px Głośniki : stereo z „inteligentnym wzmacniaczem”

: stereo z „inteligentnym wzmacniaczem” Mikrofon : stereo z funkcją wygłuszania echa

: stereo z funkcją wygłuszania echa Łączność Wi-Fi : dwuzakresowe Wi-Fi 5 z 2 x 2 MIMO

: dwuzakresowe Wi-Fi 5 z 2 x 2 MIMO Łączność dodatkowa : mini jack (in/out), USB-C, Bluetooth 5.1 (z aptX)

: mini jack (in/out), USB-C, Bluetooth 5.1 (z aptX) Akumulator : litowo-polimerowy akumulator 6000 mAh (12+ godzin działania)

: litowo-polimerowy akumulator 6000 mAh (12+ godzin działania) Waga: 463 g

Ile kosztuje Logitech G Cloud? Cena to największy minus

Nie wiemy jeszcze, kiedy Logitech G Cloud Gaming zadebiutuje w Polsce, ale amerykańska premiera konsoli odbędzie się już 17 października. Cena wyniesie tam 299,99 dolarów w przedsprzedaży i 349,99 dolarów później, co każe przygotować nam się na wydatek rzędu 1500 złotych (albo i większy). To sporo, ale mocnej konkurencji nie ma, więc ostatecznie sukces nie jest wykluczony. A czy ty jesteś zainteresowany zakupem takiego sprzętu?

Źródło: Logitech G, Eurogamer, The Verge