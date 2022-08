Konsole do gier

Logitech – we współpracy z firmą Tencent Games – tworzy własną konsolę do gier. Będzie to przenośne urządzenie, zgodne z aktualnymi trendami.

Nadciąga nowa konsola – Logitech i Tencent Games łączą siły

Nie ma jeszcze nazwy, nie znamy też jej wyglądu. Oficjalnie jednak powstaje. Gamingowy oddział firmy Logitech wraz z Tencent Games tworzy przenośną konsolę do gier, która jeszcze w tym roku ma ujrzeć światło dzienne. Jaka będzie jej charakterystyka?

Nie będzie to konkurencja dla konsol takich jak Nintendo Switch ani nawet Steam Deck. Zamiast tego otrzymamy urządzenie przeznaczone wyłącznie do uruchamiania gier w chmurze. Umożliwi korzystanie z takich usług jak Xbox Cloud Gaming czy GeForce Now.

Są minusy, są też plusy

Minusy tego rozwiązania są takie, że pogramy tylko wtedy, gdy będziemy mieli dostęp do (w miarę) szybkiego i stabilnego połączenia Wi-Fi, a do tego biblioteka gier będzie nieco uboższa, choć we wspomnianych chmurowych usługach katalogi wcale nie są takie słabe.

Plusy z kolei to przede wszystkim możliwość zabawy przy grach AAA z dala od komputera czy konsoli i – wierzymy – za nie tak duże pieniądze. W środku nie muszą wszak drzemać supermocne podzespoły. Najpewniej będziemy mieli tu do czynienia ze „smartfonową” specyfikacją.

No właśnie, bo już dzisiejsze smartfony całkiem nieźle radzą sobie z obsługą chmurowego gamingu. Dlaczego więc ktoś miałby kupić konsolę firm Logitech i Tencent Games? Choćby po to, by nie marnować energii w akumulatorze telefonu, ale też dla ergonomii (o ile faktycznie producenci o nią zadbają). Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

Źródło: Logitech, PC Gamer